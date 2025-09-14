Roma-Torino 0-1, Baroni in conferenza: “Bravi i ragazzi, anche se il finale…”

“Gasperini è un allenatore che stimo e che apprezzo, è un riferimento per noi perché le sue squadre da sempre hanno fatto i record di gol giocando a calcio. Siamo stati bravi a vincere la partita, ma aumenta ancora di più la stima verso lui. Per quanto riguarda la gara, in settimana pensavo che loro potessero giocare con due trequartisti che ci potevano dare fastidio e secondo me il 4-3-3 contro due trequartisti che si abbassano a prendere pala va in difficoltà. Così ho tolto un centrocampista inserendo un difensore per potere uscire di più sui trequartisti e gestire meglio l’ampiezza. La Fiorentina era venuta a Torino con un 3-4-2-1, abbiamo tenuto bene il campo perché avevamo riferimenti, ma si poteva andare in difficoltà. Al di là di questo, abbiamo cercato di mettere pressione e tenerli lontano dall’area. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, anche se nell’ultimo spezzone di gara ci siamo abbassati anche per il caldo. Questo la squadra non lo deve fare, perché rischi di concedere occasioni solo perché ti abbassi troppo”.