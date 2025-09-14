Roma-Torino 0-1, Baroni: “Partita di spessore. Abbondanza in avanti non è un problema”

"Noi siamo una squadra che ha cambiato molto, che ha aggiunto gli ultimi innesti a fine mercato. C'è da lavorare. E' un percorso fisiologico da fare insieme. La squadra mi è piaciuta molto. Abbiamo preparato bene la partita cercando di portare pressione. Abbiamo saputo tenere bene il campo e optato per un sistema diverso perché sapevamo di poter andare in difficoltà. La squadra mi è piaciuta. Se devo trovare un difetto, dopo il gol c'era ancora spazio per portare pressione. Però mancavano un po' di energie. Ma non posso che fare i complimenti alla squadra".