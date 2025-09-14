Al termine del match dell'Olimpico terminato sul punteggio di 0-1, l'allenatore granata Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di DAZN per un commento post-gara. Di seguito le sue dichiarazioni.
Roma-Torino 0-1, Baroni: “Partita di spessore. Abbondanza in avanti non è un problema”
E' stata la cura del dettaglio la chiave per vincere partite come questa?
"Noi siamo una squadra che ha cambiato molto, che ha aggiunto gli ultimi innesti a fine mercato. C'è da lavorare. E' un percorso fisiologico da fare insieme. La squadra mi è piaciuta molto. Abbiamo preparato bene la partita cercando di portare pressione. Abbiamo saputo tenere bene il campo e optato per un sistema diverso perché sapevamo di poter andare in difficoltà. La squadra mi è piaciuta. Se devo trovare un difetto, dopo il gol c'era ancora spazio per portare pressione. Però mancavano un po' di energie. Ma non posso che fare i complimenti alla squadra".
Ci ha colpito la fame e l'ordine tattico
"Vieni a giocare in uno stadio con tanto entusiasmo. Dovevamo fare una partita con grande spessore. La squadra ha trovato compattezza ordine, capacità di portare pressione. Dobbiamo trovare più condizione e coraggio e con i nuovi innesti riuscire ad avere maggiore padronanza della palla".
Ha un problema d'abbondanza in avanti
"Non è un problema. In questo momento c'è da andare incontro alla necessità della squadra che è quella di andare verso la compattezza e solidità che ti permette di mettere in campo i giocatori più forti. Duvan lo stiamo aspettando, gli manca ancora un pelino, con lui ci confrontiamo giornalmente e aspetto la sua definitiva crescita. Lo stesso per Adams. Quando entreranno maggiormente in condizione non ci saranno problemi a schierarli. Io voglio avere giocatori bravi, ma soprattutto attaccanti che possono fare gol".
