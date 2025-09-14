Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor partite Roma-Torino 0-1, Baroni: “Partita di spessore. Abbondanza in avanti non è un problema”

LE VOCI

Roma-Torino 0-1, Baroni: “Partita di spessore. Abbondanza in avanti non è un problema”

Roma-Torino 0-1, Baroni: “Partita di spessore. Abbondanza in avanti non è un problema” - immagine 1
Le parole dei protagonisti al termine del match della terza giornata di Serie A
Matteo Curreri

Al termine del match dell'Olimpico terminato sul punteggio di 0-1, l'allenatore granata Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di DAZN per un commento post-gara. Di seguito le sue dichiarazioni.

E' stata la cura del dettaglio la chiave per vincere partite come questa? 

"Noi siamo una squadra che ha cambiato molto, che ha aggiunto gli ultimi innesti a fine mercato. C'è da lavorare. E' un percorso fisiologico da fare insieme. La squadra mi è piaciuta molto. Abbiamo preparato bene la partita cercando di portare pressione. Abbiamo saputo tenere bene il campo e optato per un sistema diverso perché sapevamo di poter andare in difficoltà. La squadra mi è piaciuta. Se devo trovare un difetto, dopo il gol c'era ancora spazio per portare pressione. Però mancavano un po' di energie. Ma non posso che fare i complimenti alla squadra". 

Ci ha colpito la fame e l'ordine tattico

"Vieni a giocare in uno stadio con tanto entusiasmo. Dovevamo fare una partita con grande spessore. La squadra ha trovato compattezza ordine, capacità di portare pressione. Dobbiamo trovare più condizione e coraggio e con i nuovi innesti riuscire ad avere maggiore padronanza della palla". 

Ha un problema d'abbondanza in avanti

"Non è un problema. In questo momento c'è da andare incontro alla necessità della squadra che è quella di andare verso la compattezza e solidità che ti permette di mettere in campo i giocatori più forti. Duvan lo stiamo aspettando, gli manca ancora un pelino, con lui ci confrontiamo giornalmente e aspetto la sua definitiva crescita. Lo stesso per Adams. Quando entreranno maggiormente in condizione non ci saranno problemi a schierarli. Io voglio avere giocatori bravi, ma soprattutto attaccanti che possono fare gol". 

LE DICHIARAZIONI DI BARONI IN CONFERENZA STAMPA POST-PARTITA

Leggi anche
Roma-Torino 0-1, il tabellino: gol nella ripresa, tre ammoniti tra i granata
Roma-Torino 0-1, Ngonge: “Simeone gran giocatore, gli auguro la doppia cifra”

© RIPRODUZIONE RISERVATA