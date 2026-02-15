Torino-Bologna 1-2, Baroni in conferenza: “Sento la fiducia, la contestazione è comprensibile”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Torino dopo la sconfitta contro i rossoblù

Matteo Curreri 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 21:06)

Al termine della sfida tra Torino e Bologna, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita vinta dai rossoblù col risultato di 1-2. Di seguito le risposte dell'allenatore del Toro alle domande dei giornalisti presenti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino.

Come si spiegano questi continui cali del Torino? Oggi un'altra partita giocata sottotono...

"Ci siamo trattenuti un po' nello spogliatoio per toccare alcuni argomenti. La squadra patisce della situazione ma non deve essere un alibi ma deve essere una situazione che ci deve responsabilizzare ancor di più. Non abbiamo fatto una partita all'altezza per vincere la partita e sono emerse le fragilità che ci portiamo dietro".

Stupisce la mancanza di reazione, dopo 25 giornate sembra mancare struttura e spirito. E’ preoccupato?

“Sicuramente il Torino pensava a un campionato diverso. Siamo in una situazione che non ci piace. Purtroppo ho più esperienza nel lottare per la salvezza e dobbiamo lottare con grande unità da parte di tutti ed è lì che ci dobbiamo ritrovare. Sono il responsabile ma sono anche quello che vuole trovare una soluzione”.

Cosa ha provato per la contestazione. Il ritiro è un'ipotesi?

“Per il momento non ne abbiamo parlato, prenderemo tutto in considerazione. Il nostro desiderio è trovare altre prestazioni per uscire dalle difficoltà. La contestazione è comprensibile, assolutamente”.

La società le ha confermato la fiducia?

“Sì, ne ho già parlato con i ragazzi e con il direttore. Non sono contento e in primis mi sento responsabile della classifica. Siccome ho sempre lottato per questo sono convinto di venirne a campo”

Che risposte ha ricevuto dai ragazzi?

“Non è che abbiamo analizzato, c’era grande rammarico, dispiacere, sconforto e in queste situazioni o abbassi la testa e scappi o alzi la testa e affronti le difficoltà”