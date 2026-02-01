Toro News
POSTPARTITA

Torino-Lecce 1-0, Adams: “Chiunque giochi deve dare il meglio per la squadra”

Le parole dei protagonisti al termine del match tra granata e salentini
Davide Bonsignore Redattore 

Termina 1-0 la ventitreesima giornata per Torino e Lecce, che si sono affrontate in quel dello stadio Olimpico Grande Torino. In seguito al match, l'attaccante granata Ché Adams ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Da dove si riparte per provare a vincere? “Speriamo di vincere di più. È stata una settimana difficile, vincere è fondamentale per tutti”.

Siete una bella coppia lei e Zapata. Potete essere i titolari? “Sì, è un momento difficile. Tutti buoni giocatori che vogliono giocare. Chiunque giochi ha l’appoggio: vogliamo tutti il meglio per la squadra”.

