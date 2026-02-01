Torino-Lecce 1-0 al 45′, Maripan: “Cerchiamo Casadei perché è forte”

Prima dell'inizio della ripresa del match tra granata e salentini, con il Toro che al momento conduce in vantaggio di una rete grazie alla marcatura di Ché Adams, ai microfoni di DAZN si è fermato uno dei protagonisti. Guillermo Maripan ha commentato la scelta tattica di cercare frequentemente Cesare Casadei. "Sappiamo che è forte, lo cerchiamo perché ha qualità", ha commentato il difensore cileno con la maglia granata numero 13.