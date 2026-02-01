Torino-Lecce 1-0, Baroni in conferenza LIVE

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Torino dopo la vittoria contro il Lecce, gara valida per la 23^ giornata di Serie A

Federico De Milano Caporedattore 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 15:10)

Al termine della sfida tra Torino e Lecce, valida per il 23° turno di Serie A, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita vinta oggi contro i giallorossi. Di seguito le risposte dell'allenatore del Toro alle domande dei molti giornalisti presenti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino.

Oggi è mancata cattiveria sotto porta? "Falcone ha tolto due gol da dentro la porta quasi. Sulla prestazioni io dico che era quella che la squadra voleva e che avevamo preparato. Ci serviva in questa settimana in cui abbiamo dovuto gestire tante assenze e ci sono state partenze e arrivi di mercato. Volevamo avere grande compattezza e attenzione, io posso solo fare i complimenti ai ragazzi".

Come mai ha sostituito Casadei? "Volevo gestire di più la palla, ho pensato di fare cambi in mezzo al campo anche per le energie nervose. Prati e Anjorin sono entrati bene e tutti hanno dato un grande contributo".

Come valuta i nuovi innesti? "Sono arrivati e siamo contenti. Abbiamo preso ragazzi con voglia e disponibilità, ci daranno una grande mano. Come lo faranno anche quei giocatori che sono rimasti fuori in queste partite visto che ne abbiamo giocate 6 in 21 giorni".

La squadra ha retto l'urto oggi... "Ha fatto una partita di equilibrio, è mancato solo chiuderla. Con il passare dei minuti i giocatori erano stanchi, ci siamo anche abbassati. Io ripeto che era la partita che volevamo".