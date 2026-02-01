Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor partite conferenze stampa Torino-Lecce 1-0, Zapata: “Dobbiamo riconquistare la fiducia dei tifosi”

POSTPARTITA

Torino-Lecce 1-0, Zapata: “Dobbiamo riconquistare la fiducia dei tifosi”

Torino-Lecce 1-0, Zapata: “Dobbiamo riconquistare la fiducia dei tifosi” - immagine 1
Le parole dei protagonisti al termine del match tra granata e salentini
Davide Bonsignore Redattore 

Termina 1-0 la ventitreesima giornata per Torino e Lecce, che si sono affrontate in quel dello stadio Olimpico Grande Torino. In seguito al match, il capitano granata Duvan Zapata ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa vi siete detti con Falcone? “Gli ho detto che anche all’andata aveva fatto una bella parata, mi ha fatto i complimenti per l’azione. Bisogna accettare quando l’avversario è bravo. L’importante è che abbiamo vinto. È stata una settimana abbastanza lunga e pesante. Ora partiamo da questa partita: da adesso in poi il margine di errore è più corto e dobbiamo essere sempre pronti”.

Quanto aumenta la difficoltà senza tifosi? “Dobbiamo riconquistare la loro fiducia. Ci hanno sempre sostenuto. È normale che siano arrabbiati. Dopo la partita contro il Como ci hanno detto cosa si aspettano e noi da oggi abbiamo dimostrato in campo di aver avuto un atteggiamento diverso. Le partite vanno giocate in questa maniera”.

Leggi anche
Torino-Lecce 1-0, Adams: “Chiunque giochi deve dare il meglio per la squadra”
Torino-Lecce 1-0, il tabellino: Vlasic e Prati squalificati, saltano la Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA