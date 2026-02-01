Torino-Lecce 1-0, Zapata: “Dobbiamo riconquistare la fiducia dei tifosi”

Cosa vi siete detti con Falcone? “Gli ho detto che anche all’andata aveva fatto una bella parata, mi ha fatto i complimenti per l’azione. Bisogna accettare quando l’avversario è bravo. L’importante è che abbiamo vinto. È stata una settimana abbastanza lunga e pesante. Ora partiamo da questa partita: da adesso in poi il margine di errore è più corto e dobbiamo essere sempre pronti”.