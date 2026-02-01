Termina 1-0 la ventitreesima giornata per Torino e Lecce, che si sono affrontate in quel dello stadio Olimpico Grande Torino. In seguito al match, il capitano granata Duvan Zapata ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
POSTPARTITA
Torino-Lecce 1-0, Zapata: “Dobbiamo riconquistare la fiducia dei tifosi”
Cosa vi siete detti con Falcone? “Gli ho detto che anche all’andata aveva fatto una bella parata, mi ha fatto i complimenti per l’azione. Bisogna accettare quando l’avversario è bravo. L’importante è che abbiamo vinto. È stata una settimana abbastanza lunga e pesante. Ora partiamo da questa partita: da adesso in poi il margine di errore è più corto e dobbiamo essere sempre pronti”.
Quanto aumenta la difficoltà senza tifosi? “Dobbiamo riconquistare la loro fiducia. Ci hanno sempre sostenuto. È normale che siano arrabbiati. Dopo la partita contro il Como ci hanno detto cosa si aspettano e noi da oggi abbiamo dimostrato in campo di aver avuto un atteggiamento diverso. Le partite vanno giocate in questa maniera”.
