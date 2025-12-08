Torino-Milan 2-3, Baroni in conferenza LIVE

Le dichiarazioni del tecnico granata in conferenza stampa dopo la sconfitta contro i rossoneri nel 14° turno di Serie A

Federico De Milano Caporedattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 23:49)

In seguito alla sconfitta per 2-3 del Torino nella sfida casalinga contro il Milan, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Queste le considerazioni dell'allenatore del Toro dopo il terzo ko consecutivo della sua squadra e tutte le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino.

C'è voluto molto tempo per far entrare Masina... "Il ragazzo non era pronto per entrare, aveva fatto il riscaldamento ma si stava vestendo. Loro hanno fatto una ripartenza, ci sono situazioni che paghiamo a caro prezzo. Io ora voglio vedere positività nella squadra con un primo tempo fatto bene. Abbiamo pressato forte la palla nel primo tempo, la sconfitta di brucia però c'è la convinzione e come ho detto ai ragazzi si va casa col dolore adesso ma domani si torna a lavorare".

Soddisfatto di Anjorin? "Sì, anche del gol di Zapata. Sono in attesa di riavere Simeone che oggi è voluto stare coi compagni e anche Ismajli. Sono convinto di ritrovarli per la prossima gara. C'è il dolore forte per la sconfitta ma anche la consapevolezza che ne veniamo fuori".

Quanto è importante riavere Zapata? "I suoi numeri sono incredibili, è fondamentale. Questa squadra ha bisogno del miglior Zapata".

Il Toro ha solo 14 punti in 14 gare... "Dobbiamo fare meglio, stiamo recuperando. La prestazione contro questo Milan c'è stata e la sconfitta non è meritata".

I cambi potevano essere fatti prima? "Loro avevano tanta fisicità e ho voluto tenere così la squadra con i due attaccanti. Ci sta anche questo nel momento che stiamo passando. All'intervallo ho detto ai ragazzi di non pensare solo a tenere il risultato perché contro queste squadre lo paghi".

Come sta Tameze? La preoccupa i pochi difensori con la Coppa d'Africa? "Domani mattina sapremo meglio come sta con degli esami strumentali. La squadra ha le risorse per gestire le assenze per le convocazioni di Masina e Coco".