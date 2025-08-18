Torino-Modena 1-0, Baroni in conferenza: “Ecco perché Maripan non ha giocato”

Le parole di Marco Baroni nella conferenza stampa al termine della gara con il Modena

Irene Nicola Redattore 18 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 00:45)

Al termine della sfida tra Torino e Modena, prima gara della stagione sportiva 2025-2026, valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia, il tecnico granata Marco Baroni ha commento l'esito della partita. Dopo l'1-0 maturato al Grande Torino, Baroni si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti accreditati al seguito delle due squadre. Di seguito le sue parole.

Che gara si aspettava? Avete fatto la partita che avevate preparato? "Mi aspettavo delle difficoltà, nel primo tempo la squadra non ha fatto bene e non avevamo le giuste distanze. La squadra era particolarmente bloccata. Nel secondo tempo abbiamo usufruito anche del centrocampista in più, abbiamo abbassato un vertice, la squadra ha trovato le misure e le distanze, è riuscita a palleggiare di più e ad alleggerire con il palleggio e con le uscite la pressione del Modena. Sicuramente abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. C'è da lavorare ma lo sappiamo, è una cosa che non ci spaventa. Ci prendiamo il passaggio del turno che è la cosa importante e alcune cose buone del secondo tempo"

Cosa ha rappresentato per lei a livello emotivo la prima ufficiale sulla panchina granata? "Io devo dire che sono uno che si emoziona sempre, oggi ancora di più. Sento la bellezza e la responsabilità del mio lavoro, però mi aiuta la grande passione e il grande amore che ho nel mio lavoro e avrò anche in questa nuova avventura"

A che punto è il Torino in vista del campionato, come meccanismi, come inserimento dei giocatori e come impostazione tattica? "Dobbiamo farci trovare pronti. Non mi piacciono le solite frasi fatte, non mi piace dire 'Ci vuole tempo'. Non abbiamo tempo, dobbiamo correre incontro al tempo. Chiaro che è una squadra che ha cambiato, ci sono nuovi arrivati che sono qui da poco e che vanno inseriti velocemente, dobbiamo recuperare qualche giocatore. Questo lo sappiamo, in questo momento è attraverso l'atteggiamento, la prestazione, la volontà e la voglia che si sopperisce a qualche carenza dal punto di vista tecnico, di sviluppo e manovra. Bisogna mettere dentro del lavoro, ma sono fiducioso. Dobbiamo farci trovare pronti e lo faremo assolutamente"

Con il centrocampo a tre si è visto il migliore Torino contro il Modena. La ritiene una soluzione più adatta al suo tipo di gioco, almeno in questo momento rispetto al 4-2-3-1? "Non voglio ridurre il tutto a questo. Nel primo tempo c'erano tanti fattori. I ragazzi quando cambiano modo di giocare devono assorbire tante informazioni che arrivano. Si rischia in qualche partita come questa che qualcuno allora sbagli, che si vada dietro agli errori... Nel primo tempo eravamo in difficoltà dal punto di vista della gestione tecnica. Nel secondo, con il centrocampista in più che si è abbassato, siamo migliorati. Sono migliorate anche le distanze, eravamo più raccolti e la squadra ha giocato. La squadra ha la qualità per farlo e io andrò incontro alle esigenze della squadra. Modifico se vedo che la squadra ha bisogno di qualcosa di diverso"

Maripan non è sceso in campo, ha qualche problema fisico? "No, assolutamente. Una scelta mia, data in funzione della posizione. Avendo un sinistro ho preferito fare giocare un altro in questo momento. Guillermo rimane un giocatore importantissimo, anche lui è particolarmente carico di lavoro e quando alleggerirà anche lui i carichi starà meglio".

Vagnati ha detto che ci sono ancora quindici giorni per lavorare sul mercato, cosa si aspetta per il suo Toro? "Non mi piace parlare di mercato. Noi siamo in stretto contatto con la proprietà e con il direttore. Ogni gara e ogni giorni è un oggetto di valutazione, quindi sappiamo di cosa ha ancora ha bisogno la squadra ma ci si confronta poi con quelle che possono essere le soluzioni che il mercato presenta. Da questo punto di vista lavoriamo insieme sotto tutti gli aspetti".