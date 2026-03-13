Torino-Parma 4-1, D’Aversa in conferenza LIVE

Le dichiarazioni dell'allenatore granata dopo il netto sui ducali

Matteo Curreri Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 23:44)

In seguito alla vittoria per 4-1 del Torino ai danni del Parma, il tecnico granata Roberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa per commentare un successo pesante in ottica salvezza. Di seguito le risposte dell'allenatore alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa presso lo stadio Olimpico Grande Torino.

23.23 Si attende l'arrivo di D'Aversa

23.30 Arrivato D'Aversa, via alle domande

Oggi hai vinto soprattutto da squadra. Quanto sei soddisfatto?

“Sì, ma soprattutto per quello che sono subentrati. Quando parlo di squadra mi riferisco a questo. Quando i ragazzi entrano in campo da squadra si esalta il singolo. Finché questa squadra lavora così quotidianamente possiamo toglierci soddisfazione. Merito dei ragazzi che dopo Napoli hanno lavorato con concentrazione. Non è stata una partita semplice e bisogna fare i complimenti ai ragazzi”.

Sulla difesa ha scelto di partire col terzetto titolare. Le danno garanzie? C’è spazio per Marianucci?

“Il dispiacere è non aver fatto entrare chi lavora duramente. Ci sono nove partite ci sarà spazio per tutti”

Il Parma prima di oggi aveva subito quattro gol solo dall’Atalanta. Quanto è soddisfatto della prestazione offensiva e di quello che dicono di lei?

“Il Parma fuori casa ha fatto 20 punti. Ai ragazzi ho detto che volevo vedere una prestazione superiore alla loro. Io credo che questa differenza nella rosa non ci sia. La partita è la conseguenza del lavoro settimanale. Se si esprimono così i ragazzi vuol dire che sono convinti di quello che proponiamo. Il risultato poi aumenta la convinzione nei propri mezzi. Dove si può migliorare c’è sempre da migliorare”

Ismajli è un altro giocatore…

“Quando c’è la prestazione dei primi undici vuol dire che c’è una competizione sana con chi gli mette il pepe dietro”

Dove potete arrivare con queste prestazioni? L’ha sorpresa la prestazione della sua squadra?

“Io analizzo le tre partite che abbiamo fatto. I ragazzi hanno fatto il massimo che si poteva fare. Se avessimo pareggiato a Napoli non avremmo rubato nulla. E’ una squadra con qualità importanti. Bisogna però ragionare partita dopo partita. Non possiamo permetterci di essere presuntuosi. Rispettare l’avversario ma con umiltà perché questa squadra sta lottando per non retrocedere. In questo momento non si è ancora fatto nulla”.

Ha detto qualcosa in particolare ai leader?

“Lo stesso Maripan, anche se non è entrato ha incitato i compagni, voleva partecipare anche lui. Se la squadra scende in campo da squadra può raggiungere qualsiasi obiettivo. Quello che voglio è che la squadra continui a fare quello che sta facendo. Non ci manca nulla, la società ci mette tutto a disposizione. Ora dobbiamo ancora dimostrare”.

Quali gol le ha dato più soddisfazione?

“Abbiamo fatto una scelta di far rientrare Adams per sfruttare le sue caratteristiche. Poi ovvio che quando si creano gli spazi Duvan diventa devastante. Mi soddisfa l’atteggiamento di squadra. Quando gli attaccanti partecipano alla fase difensiva non significa che non possano andare in gol”.