Torino-Parma 4-1, Strefezza: “È stato un blackout, bravi loro”

Termina 4-1 l'incontro tra Torino e Parma, valevole per la 29° giornata di Serie A. Al termine del match, dallo stadio Olimpico Grande Torino, il giocatore gialloblù Gabriel Strefezza ha commentato la sfida ai microfoni dei giornalisti accreditati al seguito di entrambe le squadre in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Primo tempo in un modo, nel secondo il crollo. Sei d’accordo? “Sì. Siamo riusciti a pareggiare nel primo tempo. I due gol nella ripresa ci hanno tagliato le gambe. Concentriamo su quello che abbiamo fatto nel primo tempo”.