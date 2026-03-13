Termina 4-1 l'incontro tra Torino e Parma, valevole per la 29° giornata di Serie A. Al termine del match, dallo stadio Olimpico Grande Torino, il giocatore gialloblù Gabriel Strefezza ha commentato la sfida ai microfoni dei giornalisti accreditati al seguito di entrambe le squadre in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.
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tor partite conferenze stampa Torino-Parma 4-1, Strefezza: “È stato un blackout, bravi loro”
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Torino-Parma 4-1, Strefezza: “È stato un blackout, bravi loro”
Le parole dei protagonisti al termine della sfida tra granata e gialloblù
Primo tempo in un modo, nel secondo il crollo. Sei d’accordo? “Sì. Siamo riusciti a pareggiare nel primo tempo. I due gol nella ripresa ci hanno tagliato le gambe. Concentriamo su quello che abbiamo fatto nel primo tempo”.
Con te in campo Pellegrino rende di più? “In allenamento proviamo spesso queste giocate. Cerchiamo di giocare più vicino. Ci siamo cercati e sono contento che abbiamo segnato”.
Come spiegate i due minuti di grande difficoltà? “Può capitare. Abbiamo preso due gol in 3-4 minuti. E’ stato un blackout, sono stati bravi loro”.
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