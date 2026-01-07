Torino-Udinese 1-2, Baroni in conferenza: “Abbiamo pagato l’impegno ravvicinato”

Le dichiarazioni del tecnico granata in conferenza stampa dopo la gara contro i friulani del 19° turno di Serie A

Matteo Curreri 7 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 00:04)

In seguito al match casalingo del Torino contro l'Udinese perso per 1-2, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti allo stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito tutte le dichiarazioni dell'allenatore granata.

Come mai questi continui alti e bassi? Non sembrava di vedere la squadra di Verona...

“La squadra si è spesa molto e non posso rimproverare molto. Chiaramente abbiamo fatto degli errori tecnici. Il tiro di Zaniolo nel primo tempo nasce da una palla regalata nostra, così come il primo gol. Ci dispiace perché tutte le volte che siamo lì per il saltino… Ci dispiace per le sconfitte che patiamo in casa, però siamo convinti che questa squadra troverà l’energia per ripartire di nuovo”.

Che risposte ha avuto da Aboukhlal e Ilkhan, giocatori che già l'altra volta aveva schierato, e dai rientranti Ngonge e Anjorin?

“Ilkhan ha fatto un primo tempo discreto, nel secondo è cresciuto poi l’ho tolto perché mi ha chiesto il cambio. Aboukhlal nel primo tempo è arrivato molte volte. Le loro prestazioni sono state incoraggianti per il futuro di entrambi. Njie si è speso, poteva essere aiutato un po’ di più. Ho visto volontà e sicuramente poca pulizia tecnica, ma è dovuto alla partita così ravvicinata”

Biraghi, Sazonov e Nkounkou perché non sono stati convocati?

“Sono mie scelte tecniche. Siamo in una fase di mercato, stiamo dando una linea da seguire e cerchiamo di essere coerenti con questa linea”

Cosa non ha funzionato davanti?

“Si giocava contro una squadra tosta, difficile da affrontare quando si abbassa. Non era una partita facile. Secondo me abbiamo pagato l’impegno ravvicinato. La squadra non posso dire che non si sia spesa, è stata poco lucida in zona di rifinitura e abbiamo perso qualche pallone pagato a caro prezzo”.