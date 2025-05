Torino-Venezia 1-1, Godinho in conferenza: “Vanoli? I medici hanno rassicurato”

Le parole di Godinho nella conferenza stampa post Venezia

Irene Nicola Redattore 2 maggio 2025 (modifica il 3 maggio 2025 | 00:04)

Al termine di Torino-Venezia, gara valida per il 35° turno di Serie A, il tecnico in seconda dei granata Lino Godinho interviene in conferenza stampa per commentare l'esito della gara ai microfoni dei giornalisti accreditati al seguito delle due squadre. Di seguito le sue dichiarazioni.

23.25 - Si attende l'arrivo di Lino Godinho. Non parlerà il tecnico Paolo Vanoli, come di consueto.

23.39 - Inizia la conferenza stampa.

Come sta Vanoli? "Vanoli sta bene. Abbiamo la conferma dei medici, è tutto ok. Per noi è la cosa più importante"

Cosa è successo nel primo tempo? La squadra non è stata determinata come Vanoli aveva chiesto... "Sono d'accordo. Non siamo stati bravi nel primo tempo, non abbiamo stressato l'avversario. Nel corso della partita abbiamo sbagliato sulla nostra pressione, abbiamo lasciato troppo tempo al Venezia e così siamo andati in difficoltà. All'intervallo per questo abbiamo cambiato, abbiamo messo più energia e abbiamo cambiato i riferimenti difensivi. Volevamo essere più ordinati per recuperare la palla"

Cosa ha avuto Vanoli? Non si sentiva bene già da inizio secondo tempo, quando si è seduto in panchina? Può raccontarci l'episodio? "Si era seduto in panchina per 25', prima non aveva avuto niente. Quando si è alzato, ha avuto un calo di pressione"

Quando si è seduto in panchina è stato per rabbia dopo il primo tempo? "All'intervallo Vanoli ha tenuto l'atteggiamento che era necessario. Ha cambiato il modo di pressare, dato indicazioni offensive, dato responsabilità ai ragazzi e messo più energia alla squadra. Abbiamo iniziato a fare quello che volevamo fare nel secondo tempo e abbiamo lasciato i ragazzi più tranquilli. Era arrabbiato dopo il primo tempo, quello sì, non era contento perché non era la partita che avevamo preparato ma stava bene"

Vlasic ha battuto il rigore e non Adams. Un gesto di generosità? "Il rigorista solito è un ragazzo che sta più in partita, o Tony o Vlasic sarebbero stati oggi. Tony non c'era e ha calciato Vlasic. Abbiamo diversi giocatori che possono calciare i rigori, di solito lo facciamo sempre tirare a un titolare"

23.45 - Termina qui la conferenza stampa.