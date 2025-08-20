Torino, Zapata: “Simeone alza il livello dell’attacco, ho molta fiducia”

Incontro con i fan per Duvan Zapata, presente alla Rinascente di Torino in occasione del Meet and Greet organizzato dalla società. Il capitano granata è tornato a giocare in una gara ufficiale alla prima stagionale in Coppa Italia, contro il Modena, e adesso ha la possibilità di raccontarsi direttamente alla piazza. In occasione dell'incontro, svoltosi a partire dalle ore 11:30 di oggi, mercoledì 20 agosto, a La Rinascente di Torino, l'attaccante colombiano si è raccontato, spiegando ai tifosi le emozioni e gli obiettivi di un periodo particolare per il numero 91, che comunque lo vede pupillo del mondo Toro, come dimostrato dai lunghi applausi al suo ingresso in campo. Di seguito le dichiarazioni di Duvan Zapata.