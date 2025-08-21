Zapata: “Ritirarmi in granata? Si vedrà. L’infortunio un insegnamento di vita”

Si rivede il capitano, in tutto e per tutto. Dopo i primi minuti in campo contro il Valencia, contro il Modena il ritorno in gare ufficiali. Contro l'Inter potrà arrivare anche il rientro in Serie A per Duvan Zapata, che così si racconta. In occasione del Meet and Greet della giornata di ieri, mercoledì 20 agosto, il bomber colombiano si è raccontato anche ai giornalisti della carta stampata, parlando del passato, con l'infortunio, del presente e del futuro. Queste le dichiarazioni del numero 91 granata.