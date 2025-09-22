tor partite Coppa Italia, le designazioni arbitrali: Torino-Pisa a Pezzuto, Volpi e Marini

Coppa Italia, le designazioni arbitrali: Torino-Pisa a Pezzuto, Volpi e Marini

Le designazioni per le sfide dei sedicesimi di Coppa Italia
Matteo Curreri

L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali in vista dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, che si disputeranno tra martedì 23 settembre e giovedì 25 settembre. Torino-Pisa, che si disputerà giovedì 25 settembre alle ore 21 verrà affidata all'arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. I due guardalinee saranno Trinchieri e Politi, mentre il quarto uomo sarà Manganiello. Al Var Manuel Volpi e come Avar Valerio Marini. Di seguito tutte le designazioni di questo turno di Coppa Italia.

CAGLIARI – FROSINONE      Martedì 23/09 h. 17.00

FELICIANI

DI MONTE – ZANELLATI

IV:      COLLU

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      MERAVIGLIA

 

UDINESE – PALERMO      Martedì 23/09 h. 18.30

ZANOTTI

DI GIOIA – DI GIACINTO

IV:      ZUFFERLI

VAR:     BARONE

AVAR:      PRONTERA

 

MILAN – LECCE    Martedì 23/09 h. 21.00

TREMOLADA

BAHRI – BARONE

IV:        SOZZA

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       MAZZOLENI

 

PARMA – SPEZIA     Mercoledì 24/09 h. 17.00

MUCERA (foto)

PALERMO – SANTAROSSA

IV:     CHIFFI

VAR:     GIUA

AVAR:     SANTORO

 

H. VERONA – VENEZIA    Mercoledì 24/09 h. 18.30

CALZAVARA

YOSHIKAWA – ZEZZA

IV:     BONACINA

VAR:    PRONTERA

AVAR:    DI PAOLO

 

COMO – SASSUOLO    Mercoledì 24/09 h. 21.00

TURRINI

ROSSI C. – LUCIANI

IV:     COLOMBO

VAR:     SERRA

AVAR:      PAGANESSI

 

GENOA – EMPOLI    Giovedì 25/09 h. 18.30

DIONISI

CECCON – BIFFI

IV:     PAIRETTO

VAR:     MARESCA

AVAR:     GARIGLIO

 

TORINO – PISA    Giovedì 25/09 h. 21.00

PEZZUTO

TRINCHIERI – POLITI

IV:     MANGANIELLO

VAR:      VOLPI

AVAR:       MARINI

