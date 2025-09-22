L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali in vista dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, che si disputeranno tra martedì 23 settembre e giovedì 25 settembre. Torino-Pisa, che si disputerà giovedì 25 settembre alle ore 21 verrà affidata all'arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. I due guardalinee saranno Trinchieri e Politi, mentre il quarto uomo sarà Manganiello. Al Var Manuel Volpi e come Avar Valerio Marini. Di seguito tutte le designazioni di questo turno di Coppa Italia.
coppa italia news
Coppa Italia, le designazioni arbitrali: Torino-Pisa a Pezzuto, Volpi e Marini
CAGLIARI – FROSINONE Martedì 23/09 h. 17.00
FELICIANI
DI MONTE – ZANELLATI
IV: COLLU
VAR: CAMPLONE
AVAR: MERAVIGLIA
UDINESE – PALERMO Martedì 23/09 h. 18.30
ZANOTTI
DI GIOIA – DI GIACINTO
IV: ZUFFERLI
VAR: BARONE
AVAR: PRONTERA
MILAN – LECCE Martedì 23/09 h. 21.00
TREMOLADA
BAHRI – BARONE
IV: SOZZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MAZZOLENI
PARMA – SPEZIA Mercoledì 24/09 h. 17.00
MUCERA (foto)
PALERMO – SANTAROSSA
IV: CHIFFI
VAR: GIUA
AVAR: SANTORO
H. VERONA – VENEZIA Mercoledì 24/09 h. 18.30
CALZAVARA
YOSHIKAWA – ZEZZA
IV: BONACINA
VAR: PRONTERA
AVAR: DI PAOLO
COMO – SASSUOLO Mercoledì 24/09 h. 21.00
TURRINI
ROSSI C. – LUCIANI
IV: COLOMBO
VAR: SERRA
AVAR: PAGANESSI
GENOA – EMPOLI Giovedì 25/09 h. 18.30
DIONISI
CECCON – BIFFI
IV: PAIRETTO
VAR: MARESCA
AVAR: GARIGLIO
TORINO – PISA Giovedì 25/09 h. 21.00
PEZZUTO
TRINCHIERI – POLITI
IV: MANGANIELLO
VAR: VOLPI
AVAR: MARINI
© RIPRODUZIONE RISERVATA