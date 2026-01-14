Il Torino vince 2-3 sul campo della Roma nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e stacca così il pass per i quarti dove sfiderà l'Inter. Merito di questo successo è di tutta la squadra che ha fatto una grande prestazione con Adams sugli scudi, autore di una doppietta, grazie anche a due assist perfetti di Vlasic. Nel finale, Ilkhan decide la partita con un gol sugli sviluppi di corner che fa esultare tutti i tifosi granata dopo che la Roma aveva ripreso per la seconda volta il punteggio. Di seguito l'analisi delle cinque azioni che hanno portato a un gol in questa sfida dell'Olimpico.
Coppa Italia, Roma-Torino 2-3, l’analisi dei gol: Maripan fa un errore non da lui
Vlasic è in super forma con due assist per Adams e Ilkhan si prende la scena con il gol allo scadere: peccato per l'errore di Maripan sul 2-2