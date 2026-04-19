Il Torino esce con un punto dalla trentatreesima di campionato giocata fuori casa contro la Cremonese. A seguito della sfida, terminata 0-0, Floriani Mussolini ha commentato la gara ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sembrava un gol valido, è un pareggio amaro, siamo contenti della prestazione e del sostegno del pubblico. Ripartiamo da qui. Mi trovo bene con il mister, vuole un calcio propositivo e vuole che attacchi sempre la profondità.

Vi salvate? L'obiettivo è quello, ce la stiamo mettendo tutta.