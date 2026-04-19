Tra Cremonese e Torino termina 0-0. L'ex tecnico granata, oggi in uniforme grigiorossa, Marco Giampaolo ha espresso il proprio commento sulla gara appena giocata ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Io devo fare un'analisi globale dei novantacinque minuti. La squadra ha delle difficoltà di carattere psicologico e io sto dalla parte dei miei giocatori. La squadra ci ha provato nonostante le tensioni, fa parte delle squadre che devono lottare fino all'ultima giornata. Sono partite che si possono sbloccare fino all'ultimo minuto anche perché la squadra avversaria gioca con più serenità. Andiamo avanti, il campionato non è finito.

Sulla possibilità di avere un terzino come Barbieri e inserire Mussolini con Terracciano Si può fare. Terracciano mi è piaciuto oggi, ha fatto la miglior partita da quando sono qui. Barbieri è più specialista del ruolo. Sono giovani, hanno meno scorie addosso e mi piacciono di più.

Primo tempo spento, che cos'è successo nel secondo? Nella prima metà di gara le difficoltà sono state dovute all'avversario. Prima bisogna capire che tipo di partita sarà, poi è naturale che la gara si possa sciogliere. Sicuramente abbiamo giocato con maggior coraggio nella seconda parte. Abbiamo avuto un buon atteggiamento ma meno nei momenti in cui c’era da gestire la palla, prendersi una responsabilità in più. Capisco che ci siano difficoltà psicologiche ma bisogna vincerle. Abbiamo fatto un gol e ho un dubbio sulla revoca, mi sembra che Baschirotto arrivi prima del portiere a prendere la palla. È un’autopsia fatta alla situazione di gioco. Peccato perché queste sono situazioni che possono determinare l’esito di un campionato.