Termina in parità la sfida contro la Cremonese, tre gialli per la squadra di D'Aversa
Finisce 0-0 Cremonese-Torino, incontro valido per la giornata 33 di Serie A. Il Torino trova il quarantesimo punto a seguito di una gara sofferta soprattutto sul finale. La gara si è fatta nervosa nel secondo tempo che ha portato ad alcune ammonizioni tutte granata, tra cui quella rimediata da Njie appena entrato per fallo tattico e poi sostituito per evitare il doppio giallo. Con lui sono stati ammoniti anche Coco ed Ebosse.
Il tabellino di Cremonese-Torino
CREMONESE-TORINO 0-0
Ammonizioni: st 38’ Coco, st 40’ Njie, st 40’ Ebosse
Cremonese (4-4-2): Audero; Floriani (st 19’ Zerbin), Baschirotto, Luperto (st 38’ Barbieri), Pezzella; Terracciano, Bondo, Grassi, Vandeputte (st 19’ Okereke); Bonazzoli, Sanabria (st 38’ Djuric). A disposizione: Silvestri, Nava, Bianchetti, Lottici Tessadri, Ceccherini, Faye, Payero, Folino. Allenatore: Giampaolo.
Torino (3–4-1-2): Paleari; Coco, Maripan (st 22’ Marianucci), Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador (st 30’ Biraghi); Vlasic (st 30’ Anjorin); Simeone (st 22’ Njie, st 44’ Kulenovic), Adams. A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilkhan, Ilic, Lazaro, Tameze. Allenatore: D’Aversa.
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