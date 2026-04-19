Finisce 0-0 Cremonese-Torino, incontro valido per la giornata 33 di Serie A. Il Torino trova il quarantesimo punto a seguito di una gara sofferta soprattutto sul finale. La gara si è fatta nervosa nel secondo tempo che ha portato ad alcune ammonizioni tutte granata, tra cui quella rimediata da Njie appena entrato per fallo tattico e poi sostituito per evitare il doppio giallo. Con lui sono stati ammoniti anche Coco ed Ebosse.

Il tabellino di Cremonese-Torino