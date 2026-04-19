Il Torino esce con un pareggio dalla trentatreesima di campionato giocata fuori casa contro la Cremonese. A seguito della sfida, terminata 0-0, Paleari ha commentato la gara ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cos'è successo sul gol annullato a Baschirotto? Ho cercato di attaccare la palla, era a mezz’aria, non avevo visto subito Baschirotto o avrei cercato di rinviarla. La gamba di Baschirotto era abbastanza alta, ma la palla ce l'avevo praticamente io. La prossima volta sarò ancora più cattivo, andrò a prenderla con molta più energia.

Sulla parata su Bonazzoli È frutto dell'allenamento con i preparatori. Sapevamo che a lui piacciono i tiri a giro e le acrobazie, eravamo pronti.