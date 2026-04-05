Nei minuti precedenti alla sfida Pisa-Torino, il tecnico dei granata Roberto D'Aversa ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky.

Le parole a Sky

“Bisogna essere realistici. In questo momento siamo in una posizione di classifica in cui questa partita assume un’importanza tale che ci avviciniamo all’obiettivo della salvezza. Partita non semplice, ragionando sull’ultima partita in casa del Pisa in cui hanno vinto in inferiorità numerica. Sappiamo le insidie di questa partita e dobbiamo andare in campo con la voglia di fare risultato”.

Ha notato che durante questa stagione l’atteggiamento da Toro è mancato? “Da quando sono arrivato io i ragazzi quotidianamente hanno avuto questo atteggiamento. Poi è chiaro che quando commetti degli errori, non ti fanno portare a casa dei risultati. E’ chiaro che dobbiamo averlo indipendentemente dall’avversario. Dobbiamo entrare in campo consci delle prestazioni come quella a San Siro. Ma dobbiamo ricordarci di come ci sentivamo a fine gara. Quella partita l’avremmo voluta di nuovo giocare e gli errori commessi han fatto sì che non abbiamo portato a casa il risultato. Quello che deve determinare è la voglia di portare a casa il risultato. Oggi è importante perché può farti affrontare il resto del campionato in una determinata maniera”.

Oggi Kulenovic titolare… “Sì ho preferito la freschezza di Sandro, perché si è allenato entrambe le settimane. Ché Adams martedì sera ha fatto 70 minuti, rientrava da un infortunio. Sarà una partita dai ritmi alti già dall’inizio e ho preferito la freschezza di Kulenovic per poi sfruttare le qualità di Ché. La scelta iniziale non vuol dire nulla perché la partita è importante 95 minuti”.