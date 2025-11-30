Di Francesco pre Lecce-Torino: “Trovare equilibrio, poi si oserà di più”

"Sono sempre delicate. Si parte sempre per vincere poi bisogna vedere quello che accade. Dobbiamo essere intelligenti specialmente a un terzo del campionato e bisogna avere equilibrio. Poi arriverà il momento in cui bisognerà osare di più"

Ha detto che non le è piaciuta la gestione della sosta, si è parlato tanto...

"Facciamo tante interviste, ma poi conta sempre il campo. Fa parte del giochino, a me non piace tanto, mi piace essere concentrato sull'attenzione in campo. Si parla di giocatori per platee importanti e per me è sempre prematuro. Alla lunga si vedono i valori e all'inizio del campionato"