Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor partite Di Francesco pre Lecce-Torino: “Trovare equilibrio, poi si oserà di più”

LE VOCI

Di Francesco pre Lecce-Torino: “Trovare equilibrio, poi si oserà di più”

Di Francesco pre Lecce-Torino: “Trovare equilibrio, poi si oserà di più” - immagine 1
Le parole del tecnico dei salentini prima della sfida contro il Lecce del 13° turno del campionato di Serie A 2025/26
Matteo Curreri

Pochi minuti prima dell'inizio di Lecce-Torino, Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Dazn per fornire le sue aspettative sul match odierno. Queste le sue parole:

Equilibrio e solidità, due parole chiave prima di una partita delicata?

"Sono sempre delicate. Si parte sempre per vincere poi bisogna vedere quello che accade. Dobbiamo essere intelligenti specialmente a un terzo del campionato e bisogna avere equilibrio. Poi arriverà il momento in cui bisognerà osare di più" 

Ha detto che non le è piaciuta la gestione della sosta, si è parlato tanto...

"Facciamo tante interviste, ma poi conta sempre il campo. Fa parte del giochino, a me non piace tanto, mi piace essere concentrato sull'attenzione in campo. Si parla di giocatori per platee importanti e per me è sempre prematuro. Alla lunga si vedono i valori e all'inizio del campionato" 

Che Lecce ci dobbiamo aspettare? Rispetto alla Lazio come cambia la partita?

"Il fatto di variare è per trovare soluzioni anche in base alle squadre che affrontiamo e per quello che vedo durante la settimana"

 

Leggi anche
Baroni pre Lecce-Torino: “Ci serve una partita di energia e di vigore”
Adams pre Lecce-Torino: “Serve costanza dentro la partita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA