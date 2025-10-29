Di Vaio pre Bologna-Torino: “Italiano è carico. Dallinga può migliorare”

Le dichiarazioni del dirigente del Bologna

Matteo Curreri 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 20:35)

Nei minuti precedenti alla sfida tra Bologna e Torino, seconda gara della sesta giornata della Serie A, il dirigente del Bologna Marco Di Vaio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole.

Italiano sarà con voi. Come sta? Cosa ha detto alla squadra?

"Sta meglio ma non benissimo. Ha voglia di tornare dopo una settimana di stop. E' carico, ha caricato la squadra per una partita importante"

Cosa deve migliorare Dallinga?

"Sono d'accordo con quello che ha detto Sartori. Deve migliorare sulla copertura della palla. Lui si smarca bene, a volte perde troppo facilmente la palla quando ha le qualità per lavorarla meglio, per creare situazioni importanti per la squadra. E' un aspetto sui cui stanno lavorando"