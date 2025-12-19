Verso Sassuolo-Torino: dove vedere la gara in TV e streaming

Ecco tutte le informazioni su dove vedere la sfida Sassuolo-Torino, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26

Enrico Penzo Redattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 20:35)

Il prossimo impegno per il Toro sarà domenica alle ore 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita che va in scena è Torino-Sassuolo, valida per la 16^ giornata di Serie A. I granata arrivano a questo incontro dopo essere riusciti a vincere l'ultima sfida giocata in casa contro la Cremonese, che ha permesso di far tornare il sorriso sul volto di Baroni in seguito a tre brutti ko di fila. I neroverdi sono invece in un buon momento di forma avendo vinto contro la Fiorentina e pareggiato a San Siro contro il Milan negli ultimi turni. Di seguito tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in TV e in streaming.

Dove vedere Sassuolo-Torino in TV e streaming — Sassuolo-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche su SKY e si potrà quindi accedere ai canali di Sky Calcio se dotati di un abbonamento.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Sassuolo-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming dell'evento sarà possibile grazie a Sky Go oppure a NOW TV.

Diretta testuale anche su Toro News — Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Sassuolo-Torino è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internetma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.