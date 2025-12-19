Il prossimo impegno per il Toro sarà domenica alle ore 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita che va in scena è Torino-Sassuolo, valida per la 16^ giornata di Serie A. I granata arrivano a questo incontro dopo essere riusciti a vincere l'ultima sfida giocata in casa contro la Cremonese, che ha permesso di far tornare il sorriso sul volto di Baroni in seguito a tre brutti ko di fila. I neroverdi sono invece in un buon momento di forma avendo vinto contro la Fiorentina e pareggiato a San Siro contro il Milan negli ultimi turni. Di seguito tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in TV e in streaming.
Verso Sassuolo-Torino: dove vedere la gara in TV e streaming
Dove vedere Sassuolo-Torino in TV e streaming—
Sassuolo-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche su SKY e si potrà quindi accedere ai canali di Sky Calcio se dotati di un abbonamento.
Grazie a DAZN sarà possibile vedere Sassuolo-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming dell'evento sarà possibile grazie a Sky Go oppure a NOW TV.
Diretta testuale anche su Toro News—
Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Sassuolo-Torino è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internetma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.
