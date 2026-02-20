In crescita il Genoa guidato da Daniele De Rossi, che nelle ultime settimane ha offerto buone prestazioni senza però riuscire a raccogliere punti. Momento decisamente diverso, invece, per il Torino di Marco Baroni, chiamato a invertire un periodo più che negativo. Le due squadre si sfideranno domenica 21 febbraio alle ore 12:30 allo Stadio Luigi Ferraris. All’andata il Torino si presentò con la terza maglia. Thorsby sbloccò il risultato in favore dei rossoblù, poi Sabelli firmò un’autorete che riportò il punteggio in parità. A seguire, Maripan siglò il gol del vantaggio granata, con Paleari decisivo nel finale grazie a due grandi parate che blindarono il risultato. Quella gara rappresentò uno snodo cruciale anche per il passaggio di consegne tra i pali, da Israel a Paleari. Oggi, però, la situazione è profondamente cambiata: sulla panchina del Genoa siede De Rossi, mentre su quella del Toro è stato confermato Baroni, mentre un cambio importante è avvenuto in dirigenza. Qui, spicca infatti la presenza di Petrachi al posto di Vagnati. In classifica le due squadre sono separate da appena tre punti: Genoa quindicesimo, Torino quattordicesimo. La sfida si preannuncia delicata e fondamentale in ottica salvezza.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor partite dove vedere le partite Verso Genoa-Torino: probabili formazioni, ultime news e dove vederla
prepartita
Verso Genoa-Torino: probabili formazioni, ultime news e dove vederla
Toro e Genoa sono distanziate da pochi punti ed entrambe vogliono la salvezza
Genoa-Torino, le probabili formazioni—
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovski, Frendrup, Messias, Amorim; Vitinha, Colombo.
Allenatore: Daniele De Rossi.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Pedersen; Simeone, Zapata.
Allenatore: Marco Baroni.
Dove vedere l'incontro—
Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, visibile tramite l’app ufficiale oltre che in streaming sul sito della piattaforma. Sarà inoltre disponibile per gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto Zona DAZN: in questo caso la partita andrà in onda su Sky Italia, sul canale DAZN 1.
Ultime News sulla partita—
Toro, riecco i tifosi: al Ferraris torna la Maratona dopo i vuoti in casa
© RIPRODUZIONE RISERVATA