Verso Genoa-Torino: probabili formazioni, ultime news e dove vederla

Toro e Genoa sono distanziate da pochi punti ed entrambe vogliono la salvezza

In crescita il Genoa guidato da Daniele De Rossi, che nelle ultime settimane ha offerto buone prestazioni senza però riuscire a raccogliere punti. Momento decisamente diverso, invece, per il Torino di Marco Baroni, chiamato a invertire un periodo più che negativo. Le due squadre si sfideranno domenica 21 febbraio alle ore 12:30 allo Stadio Luigi Ferraris. All’andata il Torino si presentò con la terza maglia. Thorsby sbloccò il risultato in favore dei rossoblù, poi Sabelli firmò un’autorete che riportò il punteggio in parità. A seguire, Maripan siglò il gol del vantaggio granata, con Paleari decisivo nel finale grazie a due grandi parate che blindarono il risultato. Quella gara rappresentò uno snodo cruciale anche per il passaggio di consegne tra i pali, da Israel a Paleari. Oggi, però, la situazione è profondamente cambiata: sulla panchina del Genoa siede De Rossi, mentre su quella del Toro è stato confermato Baroni, mentre un cambio importante è avvenuto in dirigenza. Qui, spicca infatti la presenza di Petrachi al posto di Vagnati. In classifica le due squadre sono separate da appena tre punti: Genoa quindicesimo, Torino quattordicesimo. La sfida si preannuncia delicata e fondamentale in ottica salvezza.