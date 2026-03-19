Verso Milan-Torino: dove vedere la gara in diretta TV e streaming

Tutte le info su come seguire in diretta e dove vedere la partita valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A

Redazione Toro News 19 marzo - 19:30

Roberto D'Aversa vuole dare continuità alla roboante vittoria per 4-1 ottenuta contro il Parma nell'ultimo turno di campionato. Ad aspettarlo, nel match di sabato 21 marzo alle ore 18:00, ci sarà il Milan a San Siro. Una sfida difficile, ma che può regalare al Torino un'occasione, avendo il Milan avuto difficoltà con una parte delle squadre di medio-bassa classifica. Il Toro vuole provare ad aumentare il distacco accumulato dalla zona salvezza, che ora è di 9 punti. Il team di Massimiliano Allegri è reduce invece dalla sorprendente sconfitta in casa della Lazio per 1-0 e vuole provare ad insidiare ancora l'Inter per la missione Scudetto, resa più complessa dall'ultimo risultato ottenuto. All'andata lo scontro finì 3-2 in favore dei rossoneri, in grado di rimontare da 0-2 a 3-2, dopo l'ottimo inizio dei granata, andati in doppio vantaggio nel giro di poco più di 15 minuti, con i gol firmati Nikola Vlasic e Duvan Zapata. Chissà che visto il recente stato di forma dei giocatori appena citati, i due non riescano a replicare la brillante prestazione offerta all'andata e portare il Torino a conquistare punti preziosi al Giuseppe Meazza. Qui di seguito trovate tutte le informazioni sulle modalità per seguire e dove vedere in diretta il match in TV e streaming.

Milan-Torino: dove vedere la partita — Milan-Torino sarà trasmessa da DAZN e sarà visibile sulle smart tv compatibili con l'apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, OneS, OneX, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre disponibile per gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto Zona DAZN: in questo caso la partita andrà in onda su Sky Italia, su DAZN 1 (canale 214).

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Milan-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando l'app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Diretta testuale su Toro News — Come tutte le scorse stagioni, anche quest'anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta testuale e anche Milan-Torino è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet, ma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.