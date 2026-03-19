Roberto D'Aversa vuole dare continuità alla roboante vittoria per 4-1 ottenuta contro il Parma nell'ultimo turno di campionato. Ad aspettarlo, nel match di sabato 21 marzo alle ore 18:00, ci sarà il Milan a San Siro. Una sfida difficile, ma che può regalare al Torino un'occasione, avendo il Milan avuto difficoltà con una parte delle squadre di medio-bassa classifica. Il Toro vuole provare ad aumentare il distacco accumulato dalla zona salvezza, che ora è di 9 punti. Il team di Massimiliano Allegri è reduce invece dalla sorprendente sconfitta in casa della Lazio per 1-0 e vuole provare ad insidiare ancora l'Inter per la missione Scudetto, resa più complessa dall'ultimo risultato ottenuto. All'andata lo scontro finì 3-2 in favore dei rossoneri, in grado di rimontare da 0-2 a 3-2, dopo l'ottimo inizio dei granata, andati in doppio vantaggio nel giro di poco più di 15 minuti, con i gol firmati Nikola Vlasic e Duvan Zapata. Chissà che visto il recente stato di forma dei giocatori appena citati, i due non riescano a replicare la brillante prestazione offerta all'andata e portare il Torino a conquistare punti preziosi al Giuseppe Meazza. Qui di seguito trovate tutte le informazioni sulle modalità per seguire e dove vedere in diretta il match in TV e streaming.
prepartita
Verso Milan-Torino: dove vedere la gara in diretta TV e streaming
Milan-Torino: dove vedere la partita—
Milan-Torino sarà trasmessa da DAZN e sarà visibile sulle smart tv compatibili con l'apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, OneS, OneX, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre disponibile per gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto Zona DAZN: in questo caso la partita andrà in onda su Sky Italia, su DAZN 1 (canale 214).
Grazie a DAZN sarà possibile vedere Milan-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando l'app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.
Diretta testuale su Toro News—
Come tutte le scorse stagioni, anche quest'anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta testuale e anche Milan-Torino è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet, ma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.
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