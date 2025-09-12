Fantacalcio, Roma-Torino: chi schierare dei granata per la 3º giornata di Serie A?

I nostri consigliati tra gli uomini di Baroni

Davide Bonsignore Redattore 12 settembre - 21:22

Torna la Serie A e torna anche il Fantacalcio. La terza giornata prevede una sfida estremamente complicata per il Torino di Marco Baroni che affronterà all'Olimpico la Roma di Gasperini, a punteggio pieno. I granata hanno bisogno di una vittoria per tornare a sorridere, dopo un inizio estremamente complicato e un pubblico tutto da riconquistare. Dall'altra parte i giallorossi vogliono mantenere la striscia di vittorie fino al derby e si presentano con forze ritrovate e un pupillo, Dybala, che ha almeno un'ora di gioco nelle gambe. Ecco chi consigliamo e chi sconsigliamo tra le fila di Baroni per questa terza giornata di Serie A in casa della Roma.

Roma-Torino, chi sconsigliamo al Fantacalcio tra i granata — I giallorossi di Gasperini puntano molto sul gioco sugli esterni, dunque sconsigliamo i terzini di Baroni. Allo stesso modo puntano anche sul fare tanti passaggi e soprattutto nelle zone centrali del campo: alla prima di campionato, contro il Bologna, la Roma ha fatto oltre 400 passaggi, il 49% dei quali nella fascia centrale (centrocampo ed esterni) del campo. Contro il Pisa, poi, i passaggi sono diventati quasi 600, il 45% dei quali nella fascia centrale. Per questo motivo il centrocampo dei granata è un po' un rischio. Abbiamo detto, poi, che la Roma ritrova un Dybala molto informa, che insieme a Soulé appoggerà un carico Ferguson: sia i centrali granata che Israel non sono da consigliare.

Roma-Torino, chi consigliamo al Fantacalcio tra i granata — Se non consigliamo il centrocampo, fa eccezione Cesare Casadei. Baroni ci punta molto per sviluppare il gioco, anche sulle palle aeree: può avere qualche chance di portare a casa buoni voti. Poi si può analizzare la situazione a destra della Roma: Wesley non è nelle migliori condizioni fisiche e Rensch non sembra affidabile al 100%. In quella zona, Vlasic può fare bene. Da ultimo, se dovesse avere qualche minuto nel finale di partita, Zapata che si sblocca dopo quasi un anno dal suo infortunio sarebbe veramente esotico. Schieratelo solo se avete un titolare alle sue spalle.