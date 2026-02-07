Fiorentina-Torino 0-1 al 45′: Ilkhan pesca bene Casadei per il vantaggio granata

Il primo tempo: Casadei trova il gol di testa

Pronti, via e subito due grosse occasioni per parte nei primi sette minuti. Prima ci sono due affondi dei viola con Kean che ci prova di piede ma viene murato in corner e poi di testa sullo stesso calcio d'angolo, ma senza trovare la porta. In seguito sono i granata ad andare vicini al colpo grosso per due volte, prima il tiro di Kulenovic deviato in angolo e poi il mancino a rientrare di Lazaro che sale di poco sopra la traversa. Al 10' è di nuovo Kean che si trova una grossa chance: a tu per tu con Paleari in uscita tenta un pallonetto che però sale alto sopra la traversa. Due minuti più tardi è di nuovo il Toro in avanti e con la sua terza occasione da gol: Coco colpisce di testa da corner ma non inquadra la porta. In seguito a questo avvio di gara molto dinamico e con tante occasioni da ambo i lati, si va incontro a una fase di studio, con le due squadre più attente e ordinate per circa 10 minuti. Chi rompe l'equilibrio del match è Ilkhan che fa partire un traversone perfetto dalla trequarti e pesca Casadei tutto solo in area. L'ex centrocampista del Chelsea è bravo a coordinarsi e a battere De Gea da due passi colpendo bene di testa: il Toro si trova così in vantaggio sull'1-0 al 26', sfruttando al meglio l'errore di posizione di Dodò che teneva in gioco Casadei. La Fiorentina riprende ad attaccare e al 30' arriva il primo cartellino giallo per i granata con Lazaro che stende Parisi e viene ammonito. Paleari è chiamato in causa al 33' quando deve fare una parata con i piedi sul tiro forte di Brescianini e di nuovo un minuto più tardi deve respingere la conclusione a giro di Mandragora dal limite dell'area. Il portiere granata si prende poi uno spavento al 36' con il tiro dalla distanza di Gudmundsson che sfiora il palo alla sinistra del numero 1 granata. Sul ribaltamento di fronte i giocatori del Torino chiedono un calcio di rigore per un tocco di mano di Pongracic ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il tiro dagli undici metri. Il Toro ha una grossa chance al 40' per segnare la rete dello 0-2 con Obrador che parte sulla fascia e vince il duello fisico con Dodò servendo poi Kulenovic davanti alla porta ma il croato non ha tempo per calciare venendo anticipato. Il terzino brasiliano della Fiorentina si lamenta con l'arbitro chiedendo fallo e viene ammonito. La squadra di Vanoli negli ultimi di primo tempo cerca di attaccare per trovare il pareggio prima dell'intervallo ma non ci riesce e così si torna negli spogliatoi sullo 0-1 per i granata.