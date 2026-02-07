Il Torino riagguanta il pareggio in extremis: i granata passano in vantaggio con Casadei, poi vedono il vantaggio viola con le reti di Solomon e Kean e infine, nel recupero, Maripan incorna il 2-2. La gara, soprattutto nei minuti finali, si è fatta più tesa e il direttore di gara Colombo è costretto ad estrarre vari cartellini. Una sfida ricca di ammonizioni: se ne contano nove, di cui ben sei dei granata. Tra queste nove ammonizioni, però, soltanto sette sono di calciatori: in un frangente di gara hanno preso il cartellino giallo anche i due tecnici, Vanoli e Baroni.
POSTPARTITA
Fiorentina-Torino 2-2, il tabellino: quante ammonizioni! Due anche ai tecnici
FIORENTINA-TORINO 2-2
Marcatori: 26' Casadei (T), 51' Solomon (F), 57' Kean (F), 90 + 4' Maripan (T)
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora (72' Ndour), Fagioli, Brescianini (72' Fabbian); Solomon (84' Ranieri), Kean (84' Piccoli), Gudmundsson (48' Harrison). A disposizione: Christense, Lezzerini, Gosens, Kouadio, Balbo, Fortini, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro (69' Aboukhlal), Casadei, Ilkhan (59' Anjorin), Gineitis, Obrador (45' Pedersen); Kulenovic (59' Simeone), Adams (83' Zapata). A disposizione: Israel, Siviero, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse, Perciun, Njie. Allenatore: Marco Baroni.
Ammoniti: 31' Lazaro (T), 40' Dodò (F), 64' Maripan (T), 66' Marianucci (T), 90' Gineitis (T), 90 + 2' Vanoli (F), 90 + 2' Baroni (T), 90 + 3' Comuzzo (F), 90 + 5' Aboukhlal
Arbitro: Andrea Colombo
