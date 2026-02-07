Fiorentina-Torino 2-2, il tabellino: quante ammonizioni! Due anche ai tecnici

Il Torino riagguanta il pareggio in extremis: i granata passano in vantaggio con Casadei, poi vedono il vantaggio viola con le reti di Solomon e Kean e infine, nel recupero, Maripan incorna il 2-2. La gara, soprattutto nei minuti finali, si è fatta più tesa e il direttore di gara Colombo è costretto ad estrarre vari cartellini. Una sfida ricca di ammonizioni: se ne contano nove, di cui ben sei dei granata. Tra queste nove ammonizioni, però, soltanto sette sono di calciatori: in un frangente di gara hanno preso il cartellino giallo anche i due tecnici, Vanoli e Baroni.