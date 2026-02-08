Fiorentina-Torino 2-2, l’analisi dei gol: Gineitis perde palla e inizia la rimonta

L'avvio di ripresa del Toro è molto negativo e i viola rimontano con due reti causate da errori difensivi dei granata sia singoli che di squadra

Il Torino evita la sconfitta allo stadio Franchi di Firenze con un gol di Maripan nei minuti di recupero. La rete del cileno nega il successo alla Fiorentina dopo che la squadra di Vanoli era riuscita a rimontare con due gol a inizio ripresa. In quel momento della partita la formazione di Marco Baroni aveva fatto due errori - sia di squadra che singolari - che avevano portato alla rimonta viola. Di seguito l'analisi delle quattro azioni che hanno portato ai gol segnati in questo incontro del 24° turno di Serie A.

Il primo gol del match: bell'assist di Ilkhan per Casadei ed è 0-1 A rompere gli indugi su una partita fino a quel momento equilibrata è Ilkhan che riceve palla sulla trequarti da Marianucci e - come si nota nell'immagine 1 - è tutto solo con tantissimo spazio libero.

Brescianini si accorge dell'errore di posizionamento ed esce per chiudere lo spazio al numero 6 granata ma ormai è in ritardo. Come si vede nell'immagine 2, Ilkhan fa infatti partire il traversone con tanto spazio. Il pallone crossato dal turco è molto bello e prende un giro perfetto verso l'area di rigore.

Casadei parte in linea con Dodò e riesce quindi a essere in posizione regolare. Il colpo di testa ravvicinato dell'ex Chelsea è preciso e non lascia scampo a De Gea che subisce quindi il gol che vale il vantaggio del Toro al 26' (immagine 3).

Gineitis perde palla e Solomon trova una grande rete per l'1-1 Al 51' il Torino subisce il pareggio per via di un brutto pallone perso in costruzione. Ad averlo sulla coscienza è Gineitis che si fa chiudere dai centrocampisti viola e l'ex Mandragora glielo strappa dai piedi in modo regolare. Brutto errore quindi per il lituano classe 2004 che si nota nell'immagine 1.

Il centrocampista ex Toro e Udinese appoggia poi la sfera a Solomon che si trova vicino a lui, mandando così fuori tempo il pressing disperato di Ilkhan. L'israeliano tocca la palla un paio di volte per sistemarsela sul suo piede destro e poi fa partire una conclusione forte e precisa con Paleari che non può nulla su un pallone che si insacca sotto la traversa.

Kean si inserisce e ribalta tutto: Fiorentina avanti 1-2 L'inizio di ripresa del Toro è molto negativo e si nota anche al 57' quando si completa la rimonta della Fiorentina. Questa volta non c'è un errore di un singolo ma di tutta la linea difensiva. I granata si fanno infatti cogliere impreparati in contropiede mentre Harrison conduce palla sulla corsia destra dopo aver ricevuto un passaggio filtrante (immagine 1).

Harrison serve poi Kean con un pallone centrale basso sul quale il centravanti italiano è molto rapido a inserirsi e a calciare con grande potenza. Il tiro della punta viola si insacca sul primo palo, alla sinistra di Paleari, con Maripan che tenta una scivolata disperata (immagine 2) per fermare il pallone ma ormai la difesa del Toro si è fatta cogliere malmessa e non c'è più nulla da fare.

Quando tutto sembrava finito, ecco Maripan per il gol del 2-2 Al 94', quando tutto sembrava già finito, il Torino trova il gol del pareggio su un calcio di punizione offensivo che batte Gineitis, come si vede nell'immagine 1. Il centrocampista lituano si rifà (dopo l'errore sul primo gol viola) andando a mettere in mezzo all'area un pallone con una traiettoria molto precisa ed efficace.

Sul primo palo sbuca Maripan che in mezzo a molti altri saltatori - sia viola che granata - riesce a deviare il pallone di testa fin sul secondo palo dove De Gea non può arrivare e così in pieno recupero il Torino raggiunge il pareggio. Brutto qui l'errore della difesa della Fiorentina che ha lasciato il centrale cileno senza una buona marcatura.