Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali: Adams e Kulenovic in attacco

Le scelte ufficiali di formazione dei due allenatori, Paolo Vanoli e Marco Baroni, per la sfida tra viola e granata del 24° turno di Serie A
Federico De Milano
Federico De Milano 

Settimana ricca di appuntamenti per il Torino che dopo aver giocato (e vinto) contro il Lecce domenica scorsa, ha affrontato anche l'impegno in Coppa Italia mercoledì sera a Monza perdendo contro l'Inter. Questa sera i granata fanno visita alla Fiorentina per la 24^ giornata di Serie A e il tecnico Marco Baroni ha fatto le sue scelte di formazione. Confermato in porta Paleari e davanti a lui si schierano Marianucci, Coco e Maripan mentre in mediana tornano Gineitis e Casadei ai fianchi di Ilkhan. Sulle fasce spazio a Lazaro e Obrador e infine in attacco c'è la coppia Adams-Kulenovic. La Fiorentina si schiera invece con un attacco a tre composto da Solomon, Kean e Gudmundsson con in mediana anche l'ex granata Mandragora.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Kulenovic, Adams. Allenatore: Baroni

