Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali: Adams e Kulenovic in attacco

Settimana ricca di appuntamenti per il Torino che dopo aver giocato (e vinto) contro il Lecce domenica scorsa, ha affrontato anche l'impegno in Coppa Italia mercoledì sera a Monza perdendo contro l'Inter. Questa sera i granata fanno visita alla Fiorentina per la 24^ giornata di Serie A e il tecnico Marco Baroni ha fatto le sue scelte di formazione. Confermato in porta Paleari e davanti a lui si schierano Marianucci, Coco e Maripan mentre in mediana tornano Gineitis e Casadei ai fianchi di Ilkhan. Sulle fasce spazio a Lazaro e Obrador e infine in attacco c'è la coppia Adams-Kulenovic. La Fiorentina si schiera invece con un attacco a tre composto da Solomon, Kean e Gudmundsson con in mediana anche l'ex granata Mandragora.