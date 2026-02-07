Settimana ricca di appuntamenti per il Torino che dopo aver giocato (e vinto) contro il Lecce domenica scorsa, ha affrontato anche l'impegno in Coppa Italia mercoledì sera a Monza perdendo contro l'Inter. Questa sera i granata fanno visita alla Fiorentina per la 24^ giornata di Serie A e il tecnico Marco Baroni ha fatto le sue scelte di formazione. Confermato in porta Paleari e davanti a lui si schierano Marianucci, Coco e Maripan mentre in mediana tornano Gineitis e Casadei ai fianchi di Ilkhan. Sulle fasce spazio a Lazaro e Obrador e infine in attacco c'è la coppia Adams-Kulenovic. La Fiorentina si schiera invece con un attacco a tre composto da Solomon, Kean e Gudmundsson con in mediana anche l'ex granata Mandragora.
Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali: Adams e Kulenovic in attacco
Le scelte ufficiali di formazione dei due allenatori, Paolo Vanoli e Marco Baroni, per la sfida tra viola e granata del 24° turno di Serie A
Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali della gara—
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Kulenovic, Adams. Allenatore: Baroni
