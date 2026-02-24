Genoa-Torino, possibile rigore di Ekuban. OpenVar: “Intervento mai punibile”

In casa Toro c'è ben altro a cui pensare: dopo un cambio di allenatore e un risultato così disastroso le polemiche arbitrali sono l'ultimo dei problemi. Eppure un episodio, in particolare, avrebbe anche potuto cambiare le sorti del match. Al 43' sugli sviluppi di un corner in attacco Kulenovic indirizza un tiro verso la porta che viene deviato di mano da Ekuban. "Nulla, è attaccato al corpo", sentenzia Guida dal campo, poi ferma il gioco per attendere le valutazioni del Var. Dallo studio di Lissone confermano: "Così non è punibile. Il braccio è in posizione naturale, non può metterlo da un'altra parte. Poi prova a toglierlo". La comunicazione trasmessa da Var e Avar, Maresca e Fourneau, al direttore di gara Guida è in linea: "Come hai visto dal campo, il braccio è lungo il corpo, la tocca con la mano ma non è punibile, puoi riprendere il gioco". Per la spiegazione si è dovuto attendere oggi, martedì 24 febbraio, in occasione di OpenVar.

Tommasi spiega: "Movimento congruo"

Non se ne sta tanto parlando perché in un 3-0 le chiacchiere devono essere limitate, ma l'episodio è arrivato sul 2-0, a pochi minuti dalla fine del primo tempo e solo quattro minuti prima dell'espulsione di Ilkhan. Un rigore segnato in quel momento avrebbe decisamente cambiato la partita. Nella trasmissione in collaborazione tra DAZN, AIA e FIGC, OpenVar, il componente CAN Serie A e Serie B Dino Tommasi ha fatto chiarezza sull'episodio: "Questa è un'ottima decisione di campo. Si comprende l'importanza della centralità dell'arbitro: Guida è posizionato molto bene", afferma Tommasi. Secondo il componente CAN è corretta la valutazione di campo che "valuta che il movimento è congruo, il braccio è lungo il corpo e quindi posizione assolutamente non punibile". "Non c'è un movimento del braccio verso il pallone - prosegue Dino Tommasi -, non fa se stesso più grande e poi è chiaro che il braccio si muove a livello ottico ma è conseguenza dell'impatto del pallone che lo colpisce da distanza ravvicinata in una posizione assolutamente congrua. Ottima valutazione di campo di Guida e lavorazione di Var e Avar Maresca e Fourneau". La sentenza finale di Dino Tommasi ad OpenVar è chiara: "Intervento mai punibile". Dalle immagini, in ogni caso, qualche dubbio resta.