Gilardino pre Torino-Pisa: “Il Toro ha acquistato giocatori importanti”

Le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri a ridosso della gara valevole per il secondo turno di Coppa Italia 
Alla vigilia della sfida tra Torino e Pisa, valevole per il secondo turno di Coppa Italia, il tecnico dei toscani Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni :

“Ci siamo preparati nel modo migliore e ci sarà la possibilità di vedere ragazzi che hanno giocato poco. Mi aspetto di poterli mettere in mostra. C’è voglia di andare a Torino con la giusta mentalità e di fare una partita concreta per cercare di passare il turno. La mia volontà e anche quella della squadra è questa”.

 “Ci sarà molto spazio per chi ha fatto meno minutaggio, ma mi aspetto un Torino forte perché sul mercato sono arrivati giocatori importanti e hanno un allenatore molto bravo. Come struttura di squadra sono una squadra forte e con grande individualità tecnica. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento avuto in queste ultime gare, cercando quando avremo la possibilità di proporre per mettere in difficoltà gli avversari”.

