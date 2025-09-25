Gilardino pre Torino-Pisa: “Il Toro ha acquistato giocatori importanti”

“Ci siamo preparati nel modo migliore e ci sarà la possibilità di vedere ragazzi che hanno giocato poco. Mi aspetto di poterli mettere in mostra. C’è voglia di andare a Torino con la giusta mentalità e di fare una partita concreta per cercare di passare il turno. La mia volontà e anche quella della squadra è questa”.

“Ci sarà molto spazio per chi ha fatto meno minutaggio, ma mi aspetto un Torino forte perché sul mercato sono arrivati giocatori importanti e hanno un allenatore molto bravo. Come struttura di squadra sono una squadra forte e con grande individualità tecnica. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento avuto in queste ultime gare, cercando quando avremo la possibilità di proporre per mettere in difficoltà gli avversari”.