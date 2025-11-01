Gilardino pre Torino-Pisa: “Toro in crescita, dobbiamo essere pronti”

Nessuna conferenza stampa da parte del Pisa alla vigilia di Torino-Pisa, come spesso accade quando il calendario prevede diversi impegni ravvicinati. Il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino ha comunque espresso le proprie impressioni sul match di domani. Entrambe le squadre attraversano un buon momento di forma - il Pisa ha trovato tre pareggi preziosi nelle ultime gare contro Verona, Milan e Lazio - e il tecnico ha sottolineato l’importanza di continuare sulla giusta scia: “Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, ma c’è la volontà, la determinazione e la consapevolezza da parte dei ragazzi, soprattutto dopo la partita contro la Lazio, di dare continuità di prestazione e risultati. Questa la priorità per noi”. Gilardino ha poi elogiato le qualità dell’avversario: “Incontriamo una squadra fisica, una squadra in crescita rispetto all’inizio del campionato, con ottime individualità e ottima fisicità. Dobbiamo farci trovare pronti”. Sul fronte delle scelte di formazione, il tecnico ha preferito mantenere il riserbo: “Ho possibilità di scelta nell’undici titolari e di chi dovrà dare un contributo in corso, ho ancora ventiquattro ore. Mancano ventiquattro ore, e quindi avremo possibilità di fare tutte le valutazioni”.