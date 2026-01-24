Il Como ne fa 6, il Toro affonda: confronto squadra-tifosi a fine match

Como vuol dire incubo per il Torino: la formazione di Baroni come all'andata capisce ben poco contro la squadra di Fabregas e i padroni di casa dilagano. La squadra di casa non fa vedere palla al Toro, che dopo il parziale di 2-0 del primo tempo continua a vedere buio. Nella ripresa la prestazione dei granata peggiora, il risultato si fa sempre più pesante e i tifosi non ci stanno. A partire dal 70', dalla rete del 5-0 firmata Kuhn, gli ultras hanno smesso di cantare, mollato tamburi e bandiere e smantellato tutti gli striscioni affissi al settore ospiti del Sinigaglia.

Tifosi in protesta: insulti a tutti a fine partita

Con la manita segnata dal Como (divenuta poi addirittura un definitivo 6-0) il clima ha iniziato a farsi teso, i tifosi hanno fermato i cori e si sono messi a protestare, non più con cori ma con le azioni. I tanti granata presenti al Sinigaglia si sono spostati nel parterre, avvicinandosi al campo e iniziando a farsi vedere dalle barriere trasparenti che separano gli spalti dal campo da gioco. Dopo la rete del 6-0 i tifosi granata hanno iniziato a salire sulle barriere, portando gli steward e le forze dell'ordine ad avvicinarsi al settore. Circa 40 tifosi granata si sono seduti sulla barriera. A fine partita, la squadra si è diretta dai tifosi per un confronto con loro: a guidare la squadra i capitani Duvan Zapata e Nikola Vlasic, con il tecnico Marco Baroni, che non ha proferito parola, al contrario di Zapata, che avrebbe chiesto semplicemente unità ai tifosi. Dopo un paio di minuti, la squadra si è poi diretta verso gli spogliatoi, accompagnata da cori come "avete rotto il c..." e "andate a lavorare".