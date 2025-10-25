Torino-Genoa, le ultime dalla biglietteria: disponibili posti in ogni settore

Torino-Genoa, si va verso il sorpasso di quota 20 mila spettatori

Dopo la gara di sabato scorso in cui il Toro ha vinto contro il Napoli, sembra che si andrà in conto a un leggero calo di presenze allo stadio Olimpico Grande Torino. Come spesso è capitato negli ultimi anni, sabato scorso erano però presenti in dosi massicce anche sostenitori azzurri che hanno alzato il numero di tifosi presenti. Anche per il match di domani sono presenti parecchi sostenitori del Genoa vista pure l'amicizia che lega le due tifoserie. Al momento sono ancora in vendita dei tagliandi in ogni settore dello stadio: in curva Maratona sono rimaste ancora poche centinaia di posti mentre in Distinti, Tribuna e curva Primavera sono ancora parecchi i ticket a disposizione dei tifosi. Si va verso il sorpasso di quota 20 mila presenze per questo Torino-Genoa di domenica all'ora di pranzo ma molto dipenderà ancora dalla risposta del pubblico granata - e pure genoano - in queste ultime ore che ci separano dalla partita, per stabilire il numero esatto di tifosi che avranno deciso di vedere dal vivo questo match dell'ottavo turno di Serie A.