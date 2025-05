Torino-Inter, si viaggia verso il tutto esaurito: restano pochi posti disponibili

Ottimi numeri al botteghino per la partita del 36° turno: prevista però anche una quota di tifosi nerazzurri

Federico De Milano Redattore 10 maggio 2025 (modifica il 10 maggio 2025 | 06:21)

Si viaggia il tutto esaurito per quanto riguarda la vendita dei biglietti per Torino-Inter, gara che si disputerà domani, domenica 11 maggio alle ore 18, per la 26^ giornata del campionato di Serie A. Restano infatti ancora pochi posti a disposizione dei tifosi per questo match contro i nerazzurri e sarà anche il penultimo incontro che la squadra di Paolo Vanoli giocherà tra le mura amiche in questa stagione. Negli ultimi due turni i granata dovranno infatti poi andare in trasferta a Lecce e poi giocare in casa con la Roma nella partita conclusiva del campionato.

Torino-Inter: curva Maratona esaurita da giorni e pochi posti disponibili negli altri settori — Alla vigilia di questa sfida tra Torino e Inter si registra un tutto esaurito in curva Maratona, ovvero il settore più caldo dello stadio Olimpico Grande Torino e dove vanno i supporter che trascinano maggiormente la squadra. Già da alcuni giorni non sono più disponibili ticket in questo settore mentre per quanto riguarda la curva Primavera, la Tribuna e i Distinti restano ancora poche centinaia di ticket pronti all'acquisto. Se tra oggi e domani arriveranno altri tifosi interessati a questa partita di Serie A è facile pensare che si riesca a registrare il tutto esaurito, come spesso capita quando l'Inter o altre big vengono a far visita al Toro.

Prevista una nutrita presenza di pubblico di fede interista — Pochi giorni fa l'Inter ha vissuto una delle notti più emozionanti della sua storia recente visto che si è conquistata il pass per la finale di Champions League eliminando il Barcellona a San Siro. Anche per via di questo umore alle stelle che regna nell'ambiente nerazzurro, è prevista una nutrita presenza di sostenitori interisti che dovrebbero prendere posto per lo più nei Distinti e in Tribuna. Purtroppo per i tifosi granata si tratta di un fatto che si è già riscontrato negli anni scorsi quando una delle due formazioni milanesi (ma non solo) hanno giocato all'Olimpico Grande Torino. Anche domani sera dovrebbe quindi esserci una discreta quota di tifosi dell'Inter che hanno deciso di seguire la squadra in questa terzultima giornata di Serie A.