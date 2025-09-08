Torino-Napoli, limitazioni e date di vendita: la programmazione nel dettaglio

Comunicata in giornata l'apertura del settore ospiti, con tutte le limitazioni del caso, ma ecco che arriva anche la notizia legata al resto dello stadio. Per Torino-Napoli, sfida in programma sabato 18 ottobre a partire dalle ore 18:00 e valevole come settima giornata del campionato di Serie A, non sarà possibile ai residenti in Campania fare l'accesso in nessun settore dello stadio. Per i biglietti nei settori eccetto il settore ospiti, invece, nei giorni di domani e dopodomani, 9 e 10 settembre, sarà aperta la vendita ma esclusivamente per gli abbonati, "che potranno acquistare fino a 4 biglietti per tessera con la formula "porta gli amici", usufruendo di tariffe dedicate", come si legge nel comunicato del Torino FC. A partire dal giorno successivo, invece, potranno procedere all'acquisto mediante il sito anche i titolari di Tessera Cuore Granata. La vendita libera avrà inizio, per tutti i settori dello stadio, nella giornata di martedì 16 settembre.