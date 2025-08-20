Al via la Serie A 2025/2026 che si apre per il Torino di Baroni con la complicata trasferta nella San Siro nerazzurra. Ad affrontare i granata ecco l'Inter di Chivu, che ha bisogno di trovare da subito punti per la corsa scudetto. Ad arbitrare la sfida in programma per lunedì 25 agosto alle ore 20:45 sarà il direttore La Penna, accompagnato dai guardalinee Dei Giudici e Cavallina. In sala Var Chiffi aiuterà Paterna, mentre il quarto uomo sarà Crezzini. Di seguito tutte le designazioni per la prima giornata di questa Serie A 2025/2026.
Inter-Torino, le designazioni: arbitra La Penna, al Var Paterna
GENOA – LECCE Sabato 23/08 h. 18.30
MASSA (foto)
COSTANZO – BIANCHINI
IV: ZANOTTI
VAR: ABISSO
AVAR: MARESCA
SASSUOLO – NAPOLI Sabato 23/08 h. 18.30
AYROLDI
LO CICERO – YOSHIKAWA
IV: RAPUANO
VAR: DI BELLO
AVAR: AURELIANO
MILAN – CREMONESE Sabato 23/08 h. 20.45
COLLU
DI GIOIA - MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: DOVERI
AVAR: GHERSINI
ROMA – BOLOGNA Sabato 23/08 h. 20.45
ZUFFERLI
MONDIN – MINIUTTI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: FABBRI
CAGLIARI – FIORENTINA Domenica 24/08 h. 18.30
SOZZA
FONTEMURATO – BIFFI
IV: MUCERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: GUIDA
COMO – LAZIO Domenica 24/08 h. 18.30
MANGANIELLO
MELI – ALASSIO
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: CHIFFI
ATALANTA – PISA Domenica 24/08 h. 20.45
ARENA
PALERMO – POLITI
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: DOVERI
JUVENTUS – PARMA Domenica 24/08 h. 20.45
MARCENARO
SCATRAGLI – ZINGARELLI
IV: SACCHI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: FABBRI
UDINESE – H. VERONA Lunedì 25/08 h. 18.30
TREMOLADA
MORO - CECCON
IV: PERENZONI
VAR: GARIGLIO
AVAR: GUIDA
INTER – TORINO Lunedì 25/08 h. 20.45
LA PENNA
DEI GIUDICI - CAVALLINA
IV: CREZZINI
VAR: PATERNA
AVAR: CHIFFI
