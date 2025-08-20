Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor partite Inter-Torino, le designazioni: arbitra La Penna, al Var Paterna

News

Inter-Torino, le designazioni: arbitra La Penna, al Var Paterna

Inter-Torino, le designazioni: arbitra La Penna, al Var Paterna - immagine 1
I giudici di gara selezionati per la prima sfida di Serie A
Davide Bonsignore Redattore 

Al via la Serie A 2025/2026 che si apre per il Torino di Baroni con la complicata trasferta nella San Siro nerazzurra. Ad affrontare i granata ecco l'Inter di Chivu, che ha bisogno di trovare da subito punti per la corsa scudetto. Ad arbitrare la sfida in programma per lunedì 25 agosto alle ore 20:45 sarà il direttore La Penna, accompagnato dai guardalinee Dei Giudici e Cavallina. In sala Var Chiffi aiuterà Paterna, mentre il quarto uomo sarà Crezzini. Di seguito tutte le designazioni per la prima giornata di questa Serie A 2025/2026.

GENOA – LECCE Sabato 23/08 h. 18.30

MASSA (foto)

COSTANZO – BIANCHINI

IV: ZANOTTI

VAR: ABISSO

AVAR: MARESCA

 

SASSUOLO – NAPOLI Sabato 23/08 h. 18.30

AYROLDI

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV: RAPUANO

VAR: DI BELLO

AVAR: AURELIANO

 

MILAN – CREMONESE Sabato 23/08 h. 20.45

COLLU

DI GIOIA - MOKHTAR

IV: BONACINA

VAR: DOVERI

AVAR: GHERSINI

 

ROMA – BOLOGNA Sabato 23/08 h. 20.45

ZUFFERLI

MONDIN – MINIUTTI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FABBRI

 

CAGLIARI – FIORENTINA Domenica 24/08 h. 18.30

SOZZA

FONTEMURATO – BIFFI

IV: MUCERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

 

COMO – LAZIO Domenica 24/08 h. 18.30

MANGANIELLO

MELI – ALASSIO

IV: TURRINI

VAR: AURELIANO

AVAR: CHIFFI

 

ATALANTA – PISA Domenica 24/08 h. 20.45

ARENA

PALERMO – POLITI

IV: MARINELLI

VAR: GHERSINI

AVAR: DOVERI

 

JUVENTUS – PARMA Domenica 24/08 h. 20.45

MARCENARO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: SACCHI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

 

UDINESE – H. VERONA Lunedì 25/08 h. 18.30

TREMOLADA

MORO - CECCON

IV: PERENZONI

VAR: GARIGLIO

AVAR: GUIDA

 

INTER – TORINO Lunedì 25/08 h. 20.45

LA PENNA

DEI GIUDICI - CAVALLINA

IV: CREZZINI

VAR: PATERNA

AVAR: CHIFFI

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA