Juric pre Torino-Atalanta: “Emozionante tornare, in granata tre anni intensi”

Le dichiarazioni del tecnico atalantino a ridosso della gara valevole per la quarta giornata di campionato

Matteo Curreri 21 settembre - 14:55

Pochi minuti prima dell'inizio della partita tra Torino e Atalanta, Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per un commento pre-partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che effetto fa incontrare il Torino da avversario? "Sicuramente c'è tanta emozione, sono stati tre anni intensi e si è fatto un gran bel lavoro. Vedere tutta la gente mi emoziona"

Cosa si aspetta da oggi in poi da Lookman? "Mi aspetto quello che ho visto negli ultimi tre anni, che sia un leader silenzioso, un giocatore che attacca, difende e fa tutto. Ha fatto due o tre allenamenti con noi, speriamo che riprenda la forma e ci possa dare una grande mano"

Mancano sia De Ketelaere sia Scalvini. Può essere un test per valutare chi li sostituirà? "C'è fiducia. Ci mancano tanti giocatori, ma i ragazzi si allenano, stanno facendo veramente bene e sono convinto che oggi possano fare una bella partita"