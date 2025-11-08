Juventus-Torino 0-0, Di Gregorio: “Il pari ci sta stretto. Contento per Paleari”

Le parole del portiere bianconero dopo la stracittadina d'andata tra Juventus e Torino valevole per l'undicesima giornata di Serie A

Federico De Milano Caporedattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 21:59)

E' terminato il derby Juventus-Torino, valido per l'undicesima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, il portiere della Juventus Michele Di Greogorio ha commentato la partita in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa è mancato?

"Credo sia mancato solo il gol, da dietro ho visto una buonissima prestazioni. Abbiamo creato tante palle gol e Paleari ha fatto molte parate, credo sia mancato proprio solo il gol".

Hai fatto anche una bella parata su Adams...

"Mi strappa un sorriso solo un secondo perché è la vittoria che mi fa felice. Abbiamo concesso davvero poco, solo un paio di ripartenze in tutta la partita. Il pareggio ci sta stretto".

Ti spiace non essere in Nazionale?

"Andare in Nazionale è un motivo di aspirazione per tutti, andare in Nazionale è un sogno per tutti e faccio l'in bocca al lupo a Caprile perché se lo merita e sarà una bellissima esperienza. Io devo pensare alla Juve e poi se Gattuso mi vorrà chiamare, mi troverà sempre".

La Champions ha tolto energie?

"Scuse e alibi non ne vogliamo mai. Siamo la Juve e giocare tante partite deve essere un privilegio, oggi stavamo bene e da dietro ho visto tanto gioco. La stanchezza ci sarà stata ma nessuno ha mollato, perché lavoriamo e in allenamento c'è grande intensità".

Come vi trovate con Spalletti?

"Abbiamo avuto ancora poco tempo, è arrivato in un periodo in cui abbiamo giocato ogni 3-4 giorni e c'è stato poco tempo per lavorare. Il mister è molto diretto e ci chiede di essere molto partecipi in difesa, questa è la differenza. Dopo la sosta si potrà lavorare meglio".

Cosa ne pensi di Paleari?

"Abbiamo giocato contro quando eravamo in Serie B, sono contento per lui perché non solo stasera ma ha fatto bene anche nelle partite precedenti. Lui è un professionista serio e sono contento per lui perché è un buon portiere".