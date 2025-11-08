Reti inviolate al termine del primo tempo all'Allianz Stadium. Possesso palla prevalentemente bianconero, ma il Toro ha avuto un'ottima occasione con Simeone per portarsi avanti. Per il resto, la difesa granata ha fatto buona guardia con due ottime chiusure di Maripan.
Al 45'
Juventus-Torino 0-0: granata sulla difensiva, parità all’intervallo
Le scelte: c'è Ngonge con Simeone—
Baroni (squalificato e sostituito in panchina da Colucci) cambia un solo undicesimo della squadra che ha pareggiato con il Pisa, lanciando Ngonge al fianco di Simeone. Per il resto, davanti a Paleari confermati Ismajli, Maripan e Coco. In cabina di regia c'è ancora Ilic, affiancato da Casadei e Vlasic, sugli esterni Pedersen e Lazaro. Spalletti risponde invece con Yildiz e Conceicao a supporto di Vlahovic.
Il primo tempo—
Il primo squillo bianconero porta la firma di Conceicao: il portoghese supera Vlasic e penetra in area, prova il mancino e trova la respinta di Maripan. Il possesso palla è prevalentemente della Juve nei primi venti minuti: il Toro è attento a non concedere varchi, ma fatica a ripartire. Al 20' sono provvidenziali Ismajli e Coco in chiusura su McKennie, penetrato in area su imbucata di Vlahovic. Il primo tiro granata è di Coco, che calcia debole e centrale sugli sviluppi di rimessa laterale battuta in area. Al 26' è decisivo Maripan in chiusura su conclusione ravvicinata di Vlahovic. Al 31' è pericolosissimo il Toro: Ngonge si libera con una magia e imbuca per Simeone, che se la allunga troppo e non trova il tempo per colpire a tu per tu con Di Gregorio. La risposta bianconera è un mancino a giro di Conceicao che si spegne di poco a lato con una parata di Paleari, non ravvisata dall'arbitro. È l'ultima occasione, termina così un primo tempo di possesso bianconero ma poche occasioni da gol.
