Juventus-Torino 0-0, il tabellino: ammonito soltanto Asllani

Non va oltre lo 0-0 il derby della Mole tra Juventus e Torino. All'andata, le due formazioni si dividono la posta, anche per merito dei due portieri Michele Di Gregorio e Alberto Paleari, entrambi protagonisti di interventi che hanno permesso di mantenere le porte inviolate. Ai punti, forse più Juve che Toro, con i bianconeri che hanno assaltato nel finale
POSTPARTITA
Juventus-Torino 0-0, il tabellino:
Il tabellino del derby Juventus-Torino, undicesima giornata di campionato
Il tabellino di Juventus-Torino 0-0
JUVENTUS-TORINO 0-0
Ammoniti: st 19' Asllani
Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli (st 43' Tameze), Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic (st. 1' Asllani), Vlasic (st 34' Anjorin), Lazaro; Ngonge (st 1' Adams), Simeone (st 34' Zapata sv). A disposizione: Popa, Siviero, Dembele, Masina, Nkounkou, Biraghi, Anjorin, Gineitis, Ilkhan, Aboukhlal, Njie. All. Baroni
Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio; Kalulu, Rugani (st 1' Gatti), Koopmeiners; McKennie, Locatelli (st 40' Adzic), Thuram, Cambiaso; Conceiçao (st 19' Zhegrova), Yildiz (st 39' Openda); Vlahovic (st 19' David). A disposizione: Perin, Scaglia, Adžić, Kostić, Miretti, Neto Lopes, Rouhi, De Jesus Gomes.All. Spalletti
