Juventus-Torino 0-0, il tabellino: ammonito soltanto Asllani

Non va oltre lo 0-0 il derby della Mole tra Juventus e Torino. All'andata, le due formazioni si dividono la posta, anche per merito dei due portieri Michele Di Gregorio e Alberto Paleari, entrambi protagonisti di interventi che hanno permesso di mantenere le porte inviolate. Ai punti, forse più Juve che Toro, con i bianconeri che hanno assaltato nel finale