Juventus-Torino 0-0, Ismajli: “Il punto ci sta. Paleari? Grande uomo e portiere”

Le parole del difensore granata dopo la stracittadina d'andata tra Juventus e Torino valevole per l'undicesima giornata di Serie A
Matteo Curreri

E' terminato il derby Juventus-Torino, valido per l'undicesima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, Ardian Ismajli, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Nel primo tempo eravamo bassi, nel secondo tempo siamo riusciti ad andare avanti con due o tre occasioni. Alla fine un punto ci sta. Guardiamo avanti. Paleari è un grandissimo uomo e portiere. Nelle ultime partite poteva vincere il man of the match, meglio se avvenuto nel derby. Adesso che andiamo in nazionale abbiamo regalato ai nostri compagni quattro giorni liberi". 

