Juventus-Torino 0-0, Ismajli: “Il punto ci sta. Paleari? Grande uomo e portiere”

E' terminato il derby Juventus-Torino, valido per l'undicesima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, Ardian Ismajli , ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Nel primo tempo eravamo bassi, nel secondo tempo siamo riusciti ad andare avanti con due o tre occasioni. Alla fine un punto ci sta. Guardiamo avanti. Paleari è un grandissimo uomo e portiere. Nelle ultime partite poteva vincere il man of the match, meglio se avvenuto nel derby. Adesso che andiamo in nazionale abbiamo regalato ai nostri compagni quattro giorni liberi".