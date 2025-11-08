E' terminato il derby Juventus-Torino, valido per l'undicesima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, Ardian Ismajli, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
LE VOCI
Juventus-Torino 0-0, Ismajli: “Il punto ci sta. Paleari? Grande uomo e portiere”
Le parole del difensore granata dopo la stracittadina d'andata tra Juventus e Torino valevole per l'undicesima giornata di Serie A
“Nel primo tempo eravamo bassi, nel secondo tempo siamo riusciti ad andare avanti con due o tre occasioni. Alla fine un punto ci sta. Guardiamo avanti. Paleari è un grandissimo uomo e portiere. Nelle ultime partite poteva vincere il man of the match, meglio se avvenuto nel derby. Adesso che andiamo in nazionale abbiamo regalato ai nostri compagni quattro giorni liberi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA