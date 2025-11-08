Juventus-Torino 0-0, Koopmeiners: “Sono mancati i dettagli in area”

E' terminato il derby Juventus-Torino, valido per l'undicesima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, il giocatore della Juventus Teun Koopmeiners ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Il mister ci ha detto di trovare Vlahovic, perché loro spingono su, giocano uomo contro uomo. Qualche volta abbiamo trovato, altre potevamo far meglio. Abbiamo fatto una buona partita con la palla, in difesa abbiamo pressato più alto. Sono mancati i dettagli in area".