E' terminato il derby Juventus-Torino, valido per l'undicesima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, il giocatore della Juventus Teun Koopmeiners ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
LE VOCI
Juventus-Torino 0-0, Koopmeiners: “Sono mancati i dettagli in area”
Sei stato super coinvolto questa sera. Spalletti comunicava tanto con te per uscire in modo più efficace. Troppo bravo il Toro a chiudere le linee di passaggio, o qualche meccanismo che non vi viene fluido?
"Il mister ci ha detto di trovare Vlahovic, perché loro spingono su, giocano uomo contro uomo. Qualche volta abbiamo trovato, altre potevamo far meglio. Abbiamo fatto una buona partita con la palla, in difesa abbiamo pressato più alto. Sono mancati i dettagli in area".
Nel primo tempo ti sei sganciato. Ti chiede questo il mister oltre a impostare da dietro?
"Il mister ha detto che posso giocare anche come centrocampista. Quando sono andato avanti è stato difficile per loro. Quando c'è un altro attaccante era più difficile per loro. In questo ruolo mi sento comodo".
Ti senti te stesso ora?
"Mi sento comodo in questa posizione. Posso aiutare la squadra con le mie qualità. Voglio toccare la palla tante volte nella partita, posso spingere davanti e in questo ruolo mi sento comodo".
