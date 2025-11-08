Juventus-Torino 0-0, Maripan: “Il lavoro sulla fase difensiva si vede”

E' terminato il derby Juventus-Torino, valido per l'undicesima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, il giocatore del Torino Guillermo Maripan , ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Hai comandato la difesa del Torino. Se la Juventus non ha segnato, merito alla fase difensiva…

“Abbiamo fatto una buona partita difensivamente. Loro sono forti, ma noi abbiamo fatto bene”.

“Sapevamo di dover migliorare in fase difensiva, è un discorso che riguarda tutta la squadra e non solo i difensori. Ci abbiamo lavorato di settimana in settimana, i risultati si vedono, anche oggi. Contro la Juventus abbiamo fatto bene tutti”.