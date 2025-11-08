Juventus-Torino 0-0, Paleari: “Al mio fianco dieci tori. Sono contentissimo”

Le parole del giocatore granata dopo la stracittadina d'andata tra Juventus e Torino valevole per l'undicesima giornata di Serie A

Matteo Curreri 8 novembre 2025

E' terminato il derby Juventus-Torino, valido per l'undicesima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, il giocatore del Torino Alberto Paleari, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ti abbiamo visto esultare con i tifosi. Indicavi testa e cuore. Erano questi i valori di cui parlava Baroni in conferenza?

"Sì ed era fondamentale portarli in campo. Al mio fianco avevo 10 tori che cercavano in tutti i modi di non farli tirare. Sono stati veramente bravissimi. Sono contentissimi. Oggi è stata una grande giornata".

Oggi era convocato anche Israel. E' stata una scelta farti giocare...

"Sono contentissimo, non ho parole. Me la assaporerò adesso quando andrò a casa dalle bimbe e me la godrò con loro. Continuiamo così".