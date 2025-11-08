Juventus-Torino, Ismajli all’intervallo: “Vogliamo attaccare di più e vincere”

Le parole del difensore dopo i primi 45' della stracittadina d'andata tra Juventus e Torino valevole per l'undicesima giornata di Serie A

Durante l'intervallo del derby tra Juventus-Torino, il giocatore granata Ardian Ismajli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Ottimo primo tempo di contenimento. Ci sono due cambi. Cosa vuole di più Colucci?

"Il primo tempo abbiamo fatto alla grande. Siamo stati compatti. Nel secondo tempo vogliamo attaccare di più e portare questa vittoria a casa"