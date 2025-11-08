Juventus-Torino, l’affluenza di pubblico al derby: poco meno di 1000 i granata

Il derby tra Juventus e Torino è sempre una delle partite più attese dell'anno da entrambe le tifoserie, per via della grande rivalità che le divide. Quest'oggi - sabato 8 novembre - si gioca la prima stracittadina del campionato di Serie A 2024/25 e sono 41.366 gli spettatori presenti all'Allianz Stadium per questo derby. Tra di essi ci sono 942 sostenitori del Toro presenti nel settore ospiti dell'impianto bianconero. Da segnalare anche il fatto che nel prepartita circa un centinaio di ultras granata sono stati fermati delle forze dell'ordine all'esterno dello stadio in quanto sprovvisti di biglietto e quindi non gli è stato concesso di avvicinarsi all'Allianz Stadium.